Annuncio Schumacher, i tifosi non riescono a darsi pace

Un annuncio che ha spiazzato milioni di tifosi quello appena arrivato su Schumacher. Il verdetto è il peggiore possibile

Nelle scorse ore è arrivato un annuncio che non ha lasciato scampo per Schumacher. I tifosi non riescono proprio a crederci. A parlare è uno dei più acerrimi rivali nella carriera di Michael.

Di duelli in pista, per qualche anno, ne hanno vissuti parecchi. Chi non ricorda il testa a testa di Jerez. Era il 1997 e ad avere la peggio – dopo una discutibile manovra – fu Michael Schumacher. Grandissima invece, in quell’occasione, la gioia per Jacques Villeneuve che vinse il suo unico titolo in Formula 1 alla volante della Williams.

Quest’ultimo, nelle scorse ore, è tornato a parlare e lo ha fatto come di consueto in maniera tutt’altro che banale. Con la sua consueta schietteza, Villeneuve ha detto la sua per quel che riguarda un potenziale ritorno in Formula 1 di Mick Schumacher.

Schumacher, doccia fredda: tifosi rassegnati dopo l’annuncio

Non è facile crescere all’ombra di un padre considerato da molti il più forte pilota della storia della Formula 1. Mick Schumacher, di talento, ne ha mostrato nel corso degli anni. Campione del mondo di Formula 2 nel 2020, prima dell’approdo in F1 con la Haas in un biennio davvero poco soddisfacente.

Nelle ultime settimane si è parlato della possibilità di un suo ritorno in F1. Quest’anno, Mick è pilota ufficiale nel WEC con Alpine oltreché il terzo della Mercedes, riserva di Hamilton e Russell. Il nome del figlio d’arte è stato proprio affiancato alla Alpine al fianco di Gasly per sostituire Ocon.

Per Jacques Villeneuve, tuttavai, la volontà delle altre scuderie è chiara: Mick Schumacher non è cercato da nessuno. A ‘IstantCasino.com’ il canadese ha sostenuto la sua tesi secondo cui il tedesco non sia tra i papabili per i posti rimasti vacanti nei vari team: “Sembra che nessuna squadra voglia Mick Schumacher, il suo team ha fatto pressioni ma nessuno fa i salti mortali per averlo nella propria squadra”.

Villeneuve ha analizzato quello che a suo dire è il vero problema: “I suoi anni in F1 non si sono chiusi bene, le prove sono sotto gli occhi di tutti. Non sembra che i team vogliano correre il rischio di sperare che sia migliore di quello che era”. Un attacco in piena regola che, alla fine, si conclude con un’altra frecciata: “Se una squadra dovesse sceglierlo lo farebbe solo per l’immagine di Schumacher, sperando sia migliorato rispetto all’esperienza alla Haas”.

Intanto, critiche di Villeneuve a parte, la Alpine pare intenzionata a puntare su Jack Doohan per il prossimo anno. Curiosamente, un altro figlio d’arte. Suo padre, Mick, è stato una leggenda del Motomondiale ai tempi della classe 500. Mick Doohan, peraltro, è anche un grande amico di Michael Schumacher.