ESCLUSIVA SI Albanese: “Dybala in Arabia? La Roma andrebbe su Chiesa, pallino di De Rossi”

L’Al Qadisiya insiste a cercare di portare in Saudi League Federico Chiesa: si parla in queste ore di una cifra intorno ai 15 milioni portata alla Roma, superiore di 3 milioni rispetto alla clausola che è scaduta.

Ma in caso di partenza dell’argentino, come si muoverebbero i giallorossi? Giovanni Albanese riferisce quanto segue in merito: “La partenza di Dybala verso l’Arabia Saudita darebbe la forza economica alla Roma per accontentare De Rossi sul suo unico pallino in questa sessione di calciomercato: cioè Chiesa. Fuori dal progetto della Juventus, l’attaccante un mese fa aveva preso tempo: mai rifiutato l’offerta”.