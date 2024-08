ESCLUSIVA SI Pedullà: “Empoli, proposto Candreva, sondaggi Radonjic e Brekalo. E Faraoni…”

Movimenti di mercato in casa Empoli: i toscani sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo ed anche sulle fasce.

A tal proposito arrivano alcuni aggiornamenti da Alfredo Pedullà: è stato proposto Antonio Candreva, ex giocatore di Inter e Lazio, che nell’ultima stagione ha giocato nella Salernitana risultando essere uno dei più propositivi della squadra granata. Sondaggi poi anche per Radonjic del Torino, che è anche il nome che intriga di più, ma per lui c’è concorrenza da parte di altri club. Infine, in mediana, piace anche Brekalo della Fiorentina. E per la fascia destra piace anche Faraoni dell’Hellas Verona