ESCLUSIVA SI Pedullà su Fofana-Milan: “Offerta sotto i 25 milioni, ma siamo al pressing massimo”

Cosa manca per vedere l’affondo del Milan Per il centrocampista francese del Monaco, Youssouf Fofana? I rossoneri da tempo sono alla ricerca di un rinforzo in mediana da regalare al tecnico Paulo Fonseca ed il classe ’99 è il primo nome della lista.

Alfredo Pedullà spiega la situazione: “Fofana, domani parlerà quasi sicuramente Thiago Scuro, direttore generale del Monaco che presenterà i nuovi acquisti. Possibile che dia qualche indizio su Fofana: l’offerta del Milan non tocca ancora i 25 milioni compresi bonus semplici, quindi bisogna avere sempre prudenza, ma siamo nella fase del massimo pressing. E Fofana per ora non ha mai ha cambiato idea”.