Ferrari, giudizio terribile per Leclerc: e Sainz se la gode

Giudizio terribile su Charles Leclerc in un momento non certo felice per la Ferrari. Coinvolto anche Carlos Sainz

La Ferrari ha fatto la sua scelta già da inizio gennaio. Il futuro della Rossa è tutto per Charles Leclerc mentre a Carlos Sainz è stato dato il benservito, non essendogli stato rinnovato il contratto.

Il team di Maranello non ha avuto dubbi, una volta ingaggiato Lewis Hamilton a partire dal 2025, su chi gli dovesse far spazio nella monoposto. Lo spagnolo, dopo una riflessione, a sua volta ha deciso di accettare la proposta della Williams anche perché Red Bull e Mercedes non hanno risposto positivamente alle sue avances.

Dunque dall’anno prossimo vedremo un volto nuovo in casa Ferrari con il sette volte campione del mondo che dovrà sostituire il pilota madrileno. Secondo molti si tratta di un upgrade, la svolta che può permettere alla Ferrari di tornare a lottare per il titolo. Ma sarà davvero così? A sentire un ex campione del mondo non si direbbe.

Mazzata per Leclerc, Sainz gongola: arriva l’annuncio

Jacques Villeneuve è stato impietoso e lapidario nei confronti di Leclerc. Il campione del mondo del ’97 è stato intervistato a Instant Casino e tra i vari argomenti toccati c’è anche quello relativo ai due piloti della Ferrari.

“Charles Leclerc soffre troppo la pressione, dopo la vittoria del Gran Premio di Montecarlo lo abbiamo visto in maniera lampante”, asserisce l’ex pilota. “Per lui era importante vincere lì, ma poi bisogna andare avanti e non farsi schiacciare dal peso di quella vittoria che si è fatto sentire a lungo”, ha proseguito.

Villeneuve continua nel criticare la strategia della Ferrari, elogiando invece Sainz: “La Ferrari si è mossa in una direzione sbagliata, sono crollati. Leclerc deve pretendere più concentrazione da parte del team ma a mio parere Sainz sa reggere sicuramente meglio la pressione”.

Villenueve, dunque, non è convinto della decisione della Ferrari che ha puntato tutto su Leclerc con un contratto pluriennale, congedando troppo frettolosamente il suo attuale compagno di scuderia. Non è la prima volta che si parla di saper gestire la pressione da parte del monegasco. Si diceva, infatti, che l’addio di Sainz era stato deciso anche perché Leclerc soffriva la pressione del confronto continuo con lo spagnolo, specialmente quando quest’ultimo ha ottenuto risultati migliori dei suoi in gara e in qualifica.