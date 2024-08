Sinner e Kalinskaya, scoppia il caso: è un vero giallo

È scoppiato un vero e proprio caso tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. La notizia ha sorpreso davvero tutti

Non sono state settimane facili per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Parigi per una tonsillite ed è stato sommerso di critiche, visto che molti tifosi sono abituati a forme strenue di resistenza pur di raggiungere una medaglia o anche solo avere la possibilità di partecipare ai Giochi.

Il numero uno al mondo ha precisato che non riusciva neppure ad alzarsi dal letto ma un po’ di fastidio resta per molte persone che l’hanno sempre sostenuto e hanno anche un po’ storto il naso al momento del suo ritiro. E c’è anche chi ha messo pure in mezzo Anna Kalinskaya.

La collega e fidanzata del tennista ha declinato l’invito del CIO a partecipare come atleta neutrale ai Giochi, vista l’esclusione degli atleti russi e dunque ha iniziato a preparare i tornei sul cemento americano. Alcune malelingue hanno addirittura ipotizzato che la ragazza abbia spinto Sinner a non partecipare a Parigi 2024 per solidarietà, un’ipotesi altamente improbabile che davvero si farebbe fatica solo a pensare.

Il giallo su Sinner e Kalinskaya, succede tutto sui social

La coppia è in vista, molto più di quella che Sinner componeva con Maria Braccini, capitolata a inizio 2024. Sinner continua a mantenere grande riservatezza sulla sua vita sentimentale ma, inevitabilmente, con una collega è molto più esposto che in precedenza e ha dovuto ufficializzare la storia a favore di telecamera.

Dopo le critiche degli ultimi giorni, alcuni sui social hanno ipotizzato che Sinner e Kalinskaya si fossero addirittura lasciati, all’improvviso e senza troppe motivazioni. Il dubbio è aumentato tra i fan quando hanno visto che la tennista russa non seguiva più su Instagram il numero uno al mondo.

Il giallo è iniziato prima del match contro Tabilo a Montreal ma non ci ha messo molto a svanire. Lo screen che ha dominato i social, alla prova dei fatti, non era veritiero. Basta controllare i profili dei due tennisti per rendersi conto che è tutto ok ed entrambi si seguono regolarmente. Il caso, quindi, è rientrato ancora prima di nascere del tutto.

Sinner, intanto, dopo l’eliminazione ai quarti di Montreal con Rublev disputerà il Masters di Cincinnati da prima testa di serie del seeding. L’azzurro deve difendere il primato della classifica Race dall’assalto del rientrate Carlos Alcaraz, assente in Canada.