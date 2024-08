Addio Red Bull: sostituto già bloccato

Red Bull pronta a un futuro senza Sergio Perez. Il team riflette su un sostituto giovane ma subito pronto a sfidare Verstappen

Con il Gran Premio d’Olanda alle porte e una stagione di Formula 1 che si avvicina al suo apice, il mondo delle corse guarda con crescente interesse alle dinamiche interne della Red Bull Racing. Nonostante Sergio Perez abbia recentemente rinnovato il suo contratto con il team, le voci su una sua possibile partenza non si placano con la squadra anglo-austriaca che sembra già prepararsi a un eventuale cambio di guardia.

Nonostante il contratto rinnovato, è evidente che la Red Bull non intende farsi trovare impreparata e la sua strategia per il futuro punta a un profilo che non solo sostituisca il messicano ma che possa anche elevare il livello di competitività all’interno del team.

Il potenziale sostituto di Sergio Perez è già presente in Formula 1. Si tratta di un pilota che ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli. Secondo fonti vicine al team, il candidato ideale è un pilota più giovane, con una grande ambizione e con la capacità di mettere in discussione la supremazia di Max Verstappen, tre volte campione del mondo e attuale pilota di punta della Red Bull.

Yuki Tsunoda, il giovane talento giapponese che attualmente corre per la Racing Bulls (ex Alpha Tauri), è uno dei nomi più discussi come possibile sostituto di Perez. Tsunoda, nonostante i 24 anni, è considerato un pilota maturo e pronto per affrontare sfide maggiori. Le sue recenti prestazioni in pista, unite a una crescente fiducia nei propri mezzi, lo rendono un candidato appetibile per un team vuol affiancare a Verstappen una seconda guida competitiva.

Red Bull, ecco chi potrebbe sostituire Perez

Tsunoda ha recentemente dichiarato a ‘Motorsport.com’ di sentirsi pronto a “lottare contro Max”, un’affermazione che non solo evidenzia la sua ambizione ma anche la fiducia che il giovane pilota ripone nelle proprie capacità. La Red Bull, da sempre attenta a coltivare giovani talenti, potrebbe vedere in lui non solo un sostituto, ma anche un pilota in grado di spingere Verstappen oltre i suoi limiti.

Nonostante il rinnovo contrattuale, la posizione di Sergio Perez all’interno della Red Bull non appare più così solida. Le prestazioni altalenanti del messicano hanno sollevato dubbi sulla sua capacità di sostenere il confronto con Verstappen a lungo termine e il team di Milton Keynes sembra intenzionato a esplorare tutte le opzioni possibili per garantire il massimo livello di competitività.

Se dunque Perez dovesse lasciare la squadra, la Red Bull è già pronta a scommettere su un giovane talento come Tsunoda, un pilota che, con la sua determinazione e la sua ambizione, potrebbe rappresentare proprio quello che cerca la Scuderia

La stagione 2024 è ancora lunga e solo il tempo dirà quale sarà il futuro della Red Bull e dei suoi piloti. Ma una cosa è certa. Il team di Milton Keynes non intende lasciare nulla al caso e qualunque sia la decisione finale, quest’ultima sarà presa con l’obiettivo di mantenere la Red Bull al vertice della Formula 1.