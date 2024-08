Roma e Dybala, un addio che si sta consumando amaramente

Paulo Dybala e la Roma, una storia d’amore che sembrava destinata a continuare ed improvvisamente sta per essere interrotta. Il numero 21 argentino sta per lasciare la Capitale e l’Italia: destinazione probabile Arabia Saudita, dove l’Al Qadisiyya ha intenzione di attivare la clausola rescissoria da 12 milioni o di pagare una cifra simile per Paulo. Poi a la Joya dovrebbero andare 15 milioni netti l’anno per tre anni. Un’operazione che alleggerirebbe il bilancio della Roma che aveva investito tanti soldi su Soulé e Dovbyk.

Un addio improvviso e amaro

La verità, forse, è che la possibile cessione di Dybala era tanto sperata quanto programmata dai dirigenti. Alla scadenza del secondo e penultimo anno di contratto coi giallorossi, l’ex numero 10 della Juventus aveva uno scatto d’ingaggio. Stando alle indiscrezioni, è passato da 4 milioni più bonus a 7,5 milioni. Una somma ritenuta forse troppa esosa dal club giallorosso che, infatti, non ha mai davvero fatto partire le trattative per un rinnovo del contratto in scadenza alla fine di questa annata.

L’addio si sta materializzando nel concreto ora probabilmente solo per chi segue esternamente. Gli addetti ai lavori avranno certamente avuto sentore di una situazione che stava andando verso il divorzio. Sibilline poi erano state le parole del tecnico della Roma Daniele De Rossi, che aveva tenuto a precisare che “non avrebbe trattenuto nessuno”. In realtà, Dybala sembrava deciso a rimanere a Roma, salvo poi essere convinto dalla decisione netta del club in merito al suo addio.

12 anni in Italia

La Joya dovrebbe quindi lasciare la Capitale e l’Italia nelle prossime ore, giorni. Il nostro Paese è diventato una seconda casa per Dybala, che aveva anche convinto l’amico Soulé a trasferirsi in giallorosso. Dopo le prime tre stagioni in rosanero al Palermo, nel 2015 si era trasferito alla Juventus dove aveva trascorso 7 stagioni con tante vittorie. Poi nel 2022 il burrascoso mancato rinnovo con la Juve e l’approdo a parametro zero alla Roma. Ora lo attende la Saudi Pro League.