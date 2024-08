Rottura totale Bagnaia-Marquez: lite furiosa, “E’ ridicolo”

Bagnaia non ha usato mezzi termini per apostrofare il rivale dopo l’ennesimo episodio che li ha visti protagonisti

Separati in casa? Forse non è ancora il caso di usare questa espressione, considerando che all’interno dello stesso box ancora devono iniziare la loro convivenza. E’ certo però che le premesse non sono delle migliori.

Da quando Ducati ha preso la controversa decisione di affidare a Marc Marquez il ruolo di guida nel Team ufficiale per la prossima stagione, è iniziata una sorta di guerra silenziosa nei confronti del 31enne di Cervera. Almeno questo sostiene con forza, e da tempo, buona parte della stampa spagnola.

C’è da dire che Bagnaia non è propriamente un personaggio avvezzo alle polemiche o di natura mal disposto nei confronti del prossimo. Il contesto però, con una miriade di personaggi, anche illustri, che continuano ad esporsi sostenendo che la casa di Borgo Panigale avrebbe fatto meglio a confermare in sella alla futura Desmosedici GP25 Enea Bastianini o a promuovere Jorge Martìn, sta indubbiamente condizionando il bicampione del mondo.

Lo stesso Valentino Rossi si è sentito libero di parlare in questo modo della decisione del team emiliano nel corso di una recente intervista rilasciata a ‘L’Equipe’. “Non ho capito molto bene questa storia dell’ingaggio di Marquez in Factory. Bagnaia in ogni caso è pronto, è due volte campione della MotoGP e quest’anno lotta per conquistare il terzo titolo consecutivo nella classe regina. Pecco non ha avuto bisogno di Marc nel box per dimostrare di essere il numero uno“, ha dichiarato il Dottore che ha poi aggiunto: “Ho un’opinione chiara sul personaggio Marquez, e mai la cambierò.”

Bagnaia travolto dal ciclone anti-Marquez: la frase ‘incriminata’

Ovviamente la pausa estiva, spezzata dal Gran Premio di Silverstone che ha tra l’altro segnato il contro sorpasso di Martìn a Bagnaia nella lotta al titolo mondiale, non ha fatto altro che far emergere nuovi aneddoti e nuovi retroscena sulla guerra silenziosa in atto tra Bagnaia e il suo futuro compagno di squadra.

Il senso di accerchiamento cavalcato dalla stampa spagnola è esploso in tutta la sua gravità leggendo le pagine web de ‘Elnacional.cat’. Il portale catalano, molto vicino al mondo del Cabroncito di Cervera, riferisce come Pecco avrebbe apostrofato come ‘ridicola’ l’abitudine di Marquez di prendere la scia dei piloti che gli stanno davanti pur di strappare il miglior tempo nelle prove ufficiali. Non certo una dichiarazione d’amore, insomma.

A chiudere il cerchio poi, ancora le parole del ‘nemico’ giurato Valentino Rossi che, sempre stando alle fonte citata ha suggerito a Ducati di sbarazzarsi dell’iberico il prima possibile, alla fine della stagione 2025, senza arrivare alla scadenza naturale del contratto, fissata per il 2026.