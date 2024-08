Fiorentina, Gudmundsson-day: oggi visite mediche e firma

Albert Gudmundsson e il suo futuro sempre più viola. Una trattativa definita nella giornata di ieri che si appresta alle battute finali e annunciata da Sportitalia dallo scorso gennaio. Contatti continui tra i club e l’agente dell’islandese: operazione da circa 30 milioni.

Trattativa slegata a quella di Nico Gonzalez, nel mirino della Juventus ma per Gudmundsson la Fiorentina ha fissato le visite mediche per oggi. In giornata dopo i consueti test medici, ci sarà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale con i gigliati che mettono a segno il sesto colpo di questo mercato.

Considerando la cessione dell’islandese , il Genoa ha altre virato sul mercato su Andrea Pinamonti e l’arrivo di Gudmundsson a Firenze, porterebbe Nico Gonzalez a Torino tanto è vero che sono previsti nuovi contatti con la Juventus per definire l’affare per l’argentino che potrebbe diventare il quinto colpo estivo a disposizione di Thiago Motta.