L’annuncio è devastante: Berrettini preoccupa i tifosi

Ansia per Matteo Berrettini e per gli appassionati di tennis italiani: l’annuncio del tennista spiazza tutti dopo il ko a Cincinnati

Dopo il magico luglio sulla terra rossa europea, lo swing nordamericano di questa estate fin qui non ha regalato grandi gioie a Matteo Berrettini. Out a Montreal, il tennista romano ha preso parte al torneo di Cincinnati grazie a una wild card. Sorteggio sfortunato per Matteo che, al primo turno, si è ritrovato contro Holger Rune che l’ha sconfitto in tre set.

Dopo dieci vittorie consecutive, il ko al primo turno contro il tennista danese è stato un boccone duro da digerire per Berrettini. E non tanto per la sua voglia di fare ancora la differenza anche sul cemento, quanto invece per la necessità di mettere punti in cascina per rientrare tra le teste di serie degli US Open.

Una possibilità ormai scemata, considerando che a dividerci dall’ultimo Slam dell’anno è rimasto solo il 250 di Winston-Salem, inutile ai fini dell’ufficializzazione dell’entry list di New York. Anche per questo motivo, bisognoso di recuperare energie, soprattutto mentali, preziose per poter disputare un torneo almeno dignitoso a Flushing Meadows, Berrettini si è lasciato andare subito dopo il match perso contro Rune a una dichiarazione piuttosto particolare, lasciando tutti stupiti.

Berrettini ko contro Rune: l’annuncio del tennista mette in ansia i fan

Inutile negarlo. Alla sfida con Rune, nonostante in classifica siano divisi da quasi trenta posizioni, Berrettini arrivava con la consapevolezza di potersela giocare. Un po’ per la sua crescita dell’ultimo periodo, un po’ perché Rune, avversario temibile, non è certo nel momento migliore della sua carriera in questo 2024.

Purtroppo però le condizioni particolari in cui si sono trovati a giocare e la disabitudine a calcare i campi in cemento hanno fatto la differenza per Berrettini, e non in positivo, lasciandolo con l’amarezza della sconfitta e la necessità di ripensare ai prossimi appuntamenti. “Mi serve del tempo per adattarmi a questa superficie“, ha confessato l’ex numero 6 al mondo, per poi aggiungere: “Non so se giocherò a Winston-Salem, valuteremo il tutto insieme al mio team“.

Parole che hanno stupito i suoi tifosiSulla carta mettere partite sul cemento nelle gambe avrebbe infatti senso, considerando quanto affermato in queste dichiarazioni. D’altro canto rischiare di farsi male, o di peggiorare le proprie condizioni, a pochi giorni da New York potrebbe rivelarsi un terribile autogol. Ed è tutto ciò che in questo momento di grande risalita Berrettini non può permettersi.