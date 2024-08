Serie A, gli squalificati della prima giornata: Paredes salta il Cagliari

Saranno dieci gli squalificati alla 1ª giornata della nuova Serie A che non prenderanno parte all’esordio in campionato: in Cagliari-Roma due le assenze, Yerry Mina per i rossoblù e Leandro Paredes per i giallorossi. A questi vanno aggiunti Alessio Iovine del Como, Alberto Grassi dell’Empoli, Luca Ranieri della Fiorentina, Alessio Zerbin del Napoli, Enrico Delprato del Parma, più il tris del Venezia formato da Antonio Candela, Saad El Haddad e Jay Idzes.

Cresce l’attesa per vedere all’opera il nuovo Milan di Fonseca, un Napoli tirato a lucido da Antonio Conte, il cambio alla Juventus con Thiago Motta, l’esordio di Vanoli sulla panchina del Torino, Fiorentina e Lazio con Palladino e Baroni, senza dimenticare le conferme in casa Inter, Roma e Atalanta con Inzaghi, De Rossi e Gasperini.