Colpo strabiliante in MotoGP, hanno preso un grande talento

La MotoGP si arricchisce di un altro talento straordinario in vista della prossima stagione: la firma è appena arrivata

Il mercato piloti continua ad essere in grande fermento in MotoGP e questo non può che essere un bene per lo spettacolo. Ci sono diversi spunti di interesse per il campionato che verrà. L’ultimo arriva dal nuovo acquisto annunciato nelle scorse ore.

La MotoGP vivrà un rimescolamento di carte piuttosto accentuato nella prossima stagione, visto che sono già stati annunciati cambi di scuderia di primaria importanza. Ovviamente tutta l’attenzione è puntata Marc Marquez nuovo pilota del team ufficiale della Ducati. Anche il passaggio di Jorge Martin in Aprilia non è da meno. Ad affiancarlo ci sarà Marco Bezzecchi, che lascerà il Team VR46. La KTM del neonato Team Tech 3 ha deciso di puntare su Bastianini e Vinales, mentre Acosta passerà al fianco di Binder nel box Factory del team austriaco

A farne le spese sarà Jack Miller che si accaserà alla Yamaha Pramac. Insomma un gran bel giro di valzer che comporterà per forza di cose un riassestamento dei valori, forse a vantaggio di chi come Bagnaia ha prediletto la stabilità negli ultimi anni. Chi deve cercare di risalire la china è invece la Honda che continuerà con Mir e Marini, sperando di dargli una moto decisamente più competitiva di quella in gara attualmente.

MotoGP, colpaccio Trackhouse: è ufficiale

Per il Giappone in generale non è un grande momento in MotoGP, come testimoniato anche dalla situazione della Yamaha. Inoltre, al di là dei costruttori, anche i piloti latitano. L’unico alfiere del Sol Levante che ancora trova posto nella classe regina è Takaaki Nakagami.

Tuttavia, proprio per i giapponesi, arriva una buona notizia in vista della prossima stagione. Si perché il team americano Trackhouse, gestito da Davide Brivio, ha deciso di promuovere dalla Moto2 Ai Ogura per affiancarlo a Raul Fernandez. Ogura quest’anno sta andando molto forte e attualmente è secondo nella classifica della Moto2, alle spalle di Garcia (18 punti di distacco).

Di certo per Ogura si tratta di una grande occasione a 23 anni. Cresciuto con la Honda ora guiderà una Aprilia. Va ricordato, infatti, come la Trackhouse nella prossima stagione potrà usufruire di due moto ufficiali della Casa di Noale sin dalla prima gara. Un bell’upgrade ottenuto da Brivio che su Ogura ha dichiarato: “Ci siamo presi un rischio ma crediamo che possa adattarsi”. D’altronde il manager italiano è uno che di grandi talenti se ne intende. Chiedere a Valentino Rossi per conferma…