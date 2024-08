Leclerc, durissimo attacco dalla Ferrari: rottura inevitabile

Charles Leclerc, arriva un durissimo attacco da parte della Ferrari: la rottura, tra le due parti, ora è a dir poco inevitabile

Dopo quasi un mese dall’ultima GP, la Formula 1 è pronta a tornare nuovamente in pista. In Belgio, ad avere la meglio, è stato il futuro pilota della Ferrari Lewis Hamilton che si è piazzato sul podio più alto davanti ad Oscar Piastri e Charles Leclerc grazie alla squalifica di Russell per irregolarità sulla monoposto. Tra una settimana, precisamente domenica 25 agosto, sarà la volta del Gran Premio d’Olanda sul circuito di Zandvoort.

Proprio la pista olandese e, successivamente, quella di Monza daranno delle risposte importanti a Charles Leclerc. L’obiettivo del monegasco, infatti, è quello di cercare di recuperare quanti più punti possibili da Max Verstappen, anche se la distanza con il campione del mondo appare sempre di più incolmabile.

Non sono mancate, recentemente, le critiche al pilota della Ferrari soprattutto in merito ad alcune sue prestazioni che non sono affatto piaciute. A difenderlo ci ha pensato direttamente Frederic Vasseur. L’attuale team principal della ‘Rossa’ ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata al sito della Formula1.

Ferrari, Vasseur su Leclerc: le dichiarazioni

Vasseur ha ribadito che, dopo il Gran Premio di Monaco, l’intero team della Ferrari ha avuto una sequenza difficile di gare. Anche sulla pista di Montreal (dove i due piloti sono stati costretti a ritirarsi) le cose stavano andando bene, fino a quando non si è verificato il “disastro”. Vasseur, inoltre, ha ribadito che la monoposto è stata un po’ più difficile da guidare negli ultimi due fine settimane.

Vasseur ha provato inizialmente a rincuorare Leclerc: “Non dimentichiamoci che il livello di aspettative nei confronti di Charles è aumentato sempre di più. La vita di squadra è fatta di momenti sì e di momenti no“. Al contempo però il team principal ha voluto precisare anche un altro aspetto per il quale è stato altrettanto chiaro: “Charles conosce la nostra situazione. Sa quali sono le cose che facciamo bene e quali no. Come sa benissimo che anche lui ha commesso degli errori in pista. Non stiamo dando la colpa a nessuno. Dobbiamo solamente sistemare alcune cose“.

Insomma, nessun “conflitto” né altro tra le due parti anche se qualche velata critica di Vasseur non è mancata. Ora tocca Leclerc provare a zittire nuovamente le critiche. Magari proprio dal prossimo Gran Premio in Olanda che precede il consueto bagno di folla a Monza del popolo ferrarista.