Parma e Fiorentina non si fanno male: Biraghi risponde a Man

Parma e Fiorentina nell’esordio della Serie A non si fanno. E cominciano nel più classico dei modi con un pari e un gol per tempo. Al Tardini finisce 1-1 tra crociati e viola. Al vantaggio del Parma con Man, risponde la Fiorentina con il capitano Biraghi. Un punto per parte che muove la classifica fin da subito.

Il Parma avanti nel primo tempo

Nella prima frazione di gioco è il Parma a condurre i giochi. La prima occasione capita sul piede di Mihaila che perdona la Fiorentina. Successivamente Zione Suzuki mette in mostra le sue qualità con un grande intervento su Colpani.

Al 22′ il Parma passa avanti, a segnare è Dennis Man che riscatta l’errore dal dischetto contro il Palermo in Coppa Italia. Bonny elude l’intervento della difesa, e serve Man che trafigge Terracciano. Il Parma prova a raddoppiare con Sohm, ma è la Fiorentina ad andare più vicina la pari con Kean e soprattutto con Colpani nel finale di primo tempo.

La Viola pareggia

Nel secondo tempo non succede granché, ma la Fiorentina riesce a raggiungere il Parma. Dopo la girandola dei cambi ci prova Dodò senza successo. Poi è capitan Biraghi a pareggiare i conti su punizione da fuori. L’ex giocatore dell’Inter trafigge Suzuki grazie ad un tiro preciso che manda fuori causa l’estremo difensore giapponese. Nel finale i viola rimangono in 10 per il rosso di Pongracic. E il Parma quasi riesci a pareggiare i conti con Sohm. Ma la gara termina 1-1.