Leclerc beffato e Ferrari nel caos: il migliore è Sainz

Una mazzata, l’ennesima, per Charles Leclerc. Coinvolto anche il compagno di squadra, Carlos Sainz, futuro pilota della Williams

Un’annata dai due volti quella che la Ferrari sta vivendo. Un buon inizio nel quale la Scuderia di Maranello ha rappresentato l’unica concreta rivale della Red Bull, arrivando spesso e volentieri a rosicchiare punti a Verstappen in ottica mondiale. Poi un tracollo, figlio di scelte sbagliate e di un turbinio di eventi negativi che ha allontanato la ‘Rossa’ definitivamente dal vertice.

Chi ha pagato più questo momento difficile è certamente Charles Leclerc che ha dovuto fare i conti con strategie spesso errate. Un cammino tortuoso per il monegasco che, proprio dopo il capolavoro a casa sua in quel di Monaco, ha visto scivolare via punti e prestazioni con una semplicità preoccupante.

Un discorso assai diverso quello che riguarda Carlos Sainz, ormai da tempo destinato a lasciare Maranello e che, recentemente, ha firmato un nuovo accordo con Williams. L’accordo tra la Ferrari e Lewis Hamilton ha tagliato le gambe al 29enne madrileno che – senza nulla da perdere – si è dimostrato spesso e volentieri più prestante di Leclerc. Un paradosso incredibile visto che Leclerc è stato blindato dalla Ferrari con un ricco contratto pluriennale

Leclerc, altra mazzata: ha ‘vinto’ Sainz

James Vowles e la Williams hanno portato avanti per mesi una corte serrata su Carlos Sainz, un’opera di convincimento andata a buon fine. Il Team Principal della scuderia di Grove non ha mai nascosto di ritenere Carlos uno dei quattro piloti più forti in griglia.

Ed effettivamente c’è un dato che inconfutabilmente conferma quanto ribadito più volte dal Wovles. In quanto a continuità di prestazioni, Carlos Sainz ha dimostrato non solo di essere tra i top ma nettamente migliore del suo compagno di scuderia. Lo testimonia la statistica dei piazzamenti medi nelle gare fin qui disputate nel Mondiale. In questa graduatoria, al primo posto c’è Max Verstappen, con 2,38. Segue Norris a 3,46 e poi c’è proprio Sainz che a 4,25 chiude il podio. Staccato, ma non di troppo, c’è Leclerc fermo a 4,69. Solo sesto Hamilton, con un punteggio di 5,31.

Numeri che parlano chiaro, al momento Sainz si è dimostrato superiore non solo a Charles ma anche allo stesso Hamilton, chiamato a prendere il suo posto dal 2025. L’iberico si è piazzato in dodici occasioni e non è mai sceso sotto la sesta posizione quando è arrivato al traguardo, il solo insieme a Verstappen. I numeri, ancora una volta, parlano chiaro. E quello legato a Leclerc potrebbe presto tramutarsi in un vero e proprio caso, per ‘colpa’ del #55.