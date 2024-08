“Pugnalata al cuore”: Schumacher, la notizia è uno shock

Una rivelazione davvero inaspettata che ha lasciato di stucco i tifosi: Schumacher, è stata una vera e propria pugnalata al cuore

“La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto”. Una frase sentita, toccante, accompagnata da uno scatto al tramonto al fianco dell’amato compagno. Una rivelazione, quella che poco più di un mese fa ha riguardato Ralf Schumacher, che ha sconvolto e spiazzato tante persone.

In pochi, infatti, avrebbero potuto prevedere il coming out del fratello di Michael che dopo anni di silenzio ha avuto il coraggio di esporsi sui social, trovando da subito il sostegno di suo figlio 22enne David. Ad ogni modo, il supporto nei confronti del tedesco è stato praticamente totale, con una miriade di messaggi rivolti a Ralf che ha poi ringraziato sentitamente sul suo profilo Instagram.

Chi invece è rimasta di stucco e ha evidentemente sofferto per la rivelazione dell’ex pilota è Cora Brinkmann, ex moglie di Ralf che ha fatto delle rivelazioni abbastanza pesanti riguardanti il loro matrimonio. Un’unione durata dal 2001 al 2015 nella quale, a detta di Cora, i sentori per questa incredibile decisione vi sarebbero stati tutti. La donna, modella di grande successo in Germania, ha rivelato alcuni dettagli incredibili ai microfoni di ‘Der Spiegel’, mostrando tutta la sua amarezza per il modus operandi dell’ex compagno.

Schumacher, attacco durissimo: “Mi ha rubato gli anni migliori

Cora non le ha mandate a dire sostenendo come i sentori vi fossero già tanti anni fa, all’epoca i due erano sposati e Ralf era parte integrante della Formula 1, nel pieno della sua carriera. “Nel paddock giravano tante voci, io gli ho chiesto chiarimenti ma Ralf ha sempre negato. Avrei voluto che Ralf mi avesse coinvolto nella sua scelta, sarebbe stato rispettoso“. Mi diceva che immaginavo tutto e che avrei avuto bisogno di aiuto psicologico“.

Frasi forti che non mettono di certo in buona luce il tedesco, oggi opinionista per ‘Sky Sport Deutschland’. La Brinkmann ha proseguito il suo drammatico racconto sostenendo come l’ex marito osse il suo “consigliere più importante” e che si è “sentita sempre più lacerata dalle voci che aumentavano col passare degli anni. Mi fidavo di lui, ciecamente. La sua parola per me era legge”. La showgirl ha provato a immaginare quali modi l’ex pilota avrebbe potuto usare per poterla rendere partecipe del suo cambio di vita.

“Poteva dire ‘Mi dispiace, Cora’ o anche ‘Ti amavo davvero’. Ed invece per me è stata una pugnalata al cuore, il coming out colpisce chi hai intorno. Compreso l’ex moglie con cui hai avuto un figlio”. La donna ha poi detto di sentirsi usata durante il matrimonio, di aver perso gli anni migliori chiedendosi poi se sia mai stato onesto o innamorato di lei. Una vicenda decisamente ‘amara’ che potrebbe presto trovare per bocca di Ralf una doverosa replica.