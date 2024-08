Attacco frontale ad Alcaraz: la frase choc fa discutere

Carlos Alcaraz al centro delle polemiche. Dopo l’argento olimpico, il fuoriclasse del tennis spagnolo è finito nell’occhio del ciclone

Dopo la medaglia d’argento conquistata al torneo olimpico di tennis singolare, Carlos Alcaraz sembrava lanciatissimo verso una seconda parte di stagione brillante e proficua. Il talento spagnolo infatti ha ottenuto di recente alcuni successi prestigiosissimi, riuscendo a conquistare nelle scorse settimane sia il torneo di Wimbledon che il Roland Garros, imponendosi come uno dei tennisti più forti del momento.

Eppure alla prima uscita successiva alle Olimpiadi di Parigi 2024, Alcaraz ha incredibilmente perso, sia sul campo che dal punto di vista mentale. Il giovane fuoriclasse di Murcia è stato sconfitto ai sedicesimi di finale del torneo di Cincinnati, un Master 1000 a cui i migliori tennisti tengono particolarmente.

Il k.o. di venerdì subito in rimonta dal veterano francese Gael Monfils ha provocato una reazione a dir poco rabbiosa da parte di Alcaraz. Un campione solitamente sereno, tranquillo e quasi freddo sul campo, che dopo la sconfitta per due set a uno ha mostrato invece il suo lato nervoso ed istintivo, sbattendo ripetutamente la racchetta sul cemento di Cincinnati e finendo virale sui social.

Rabbia Alcaraz a Cincinnati, ma i suoi rivali non ci stanno

Un gesto, quello di Alcaraz, che come detto ha già fatto il giro del mondo. Non tanto per la sconfitta e per l’amaro in bocca rimasto al talento iberico, bensì perché in pochi si aspettavano una reazione così rabbiosa da parte del classe 2003, solitamente atleta in grado di mantenere freddezza e soprattutto proveniente da un periodo molto proficuo e vincente.

Non tutti hanno preso bene il gesto della racchetta spaccata sul terreno. In particolare alcuni suoi rivali che sono ben più noti di Alcaraz in fatto di reazioni nervose ed eclatanti. Come ad esempio il francese Corentin Moutet, spesso criticato dal pubblico e dalla stampa per i suoi scatti d’ira.

Sui social Moutet ha riproposto il video della reazione di Alcaraz commentando così: “Quando lo faccio io invece ho dei problemi mentali” – come a polemizzare sul fatto che lo spagnolo non sia stato etichettato come ‘matto’, mentre nel suo caso ha ricevuto molte critiche ed epiteti negativi. Moutet ha poi spiegato di non avercela con Alcaraz e di comprendere perfettamente il suo stato d’animo.

Altro tennista sentitosi chiamare in causa da questo episodio è Nick Kyrgios, l’irriverente australiano che non è nuovo a reazioni scomposte e polemiche sul campo. “Ahah e quando lo faccio io?” – si è limitato a scrivere sui social, anche lui poco contento dei due pesi, due misure utilizzate dai media riguardo il nervosismo dei tennisti in campo.