Poker dell’Atalanta a Lecce: doppiette per Retegui e Brescianini

Brescianini apre nel primo tempo con un tap-in, Retegui chiude di testa nella prima frazione di gioco. L’attaccante, arrivato dal Genoa, segna su rigore nella ripresa la sua personalissima doppietta, poi il centrocampista ex Frosinone segna con un preciso tiro di piatto destro siglando la sua prima doppietta in maglia nerazzurra. La Dea di Gasperini vola al Via del Mare di Lecce con i due volti nuovi che si presentano al meglio in un’Atalanta rinnovata, priva di Koopmeiners e Lookman non convocati dopo i rumors di mercato. Dopo gli ottimi segnali visti in Supercoppa Europea contro il Real Madrid, gli orobici partono alla grande al Via Del Mare, 0-4 in casa del Lecce e ottimo avvio per De Roon e compagni.