Barcellona-Chiesa, proposto dagli agenti: il punto sulla trattativa

Fuori dai convocati di Juventus–Como e dal progetto di Thiago Motta: Federico Chiesa e la Juventus sempre più lontani. Un altro indizio in chiave mercato arriva dal sito della Juventus: nello store online, la sua maglia non è acquistabile! Il contratto del classe ’97 con la Juventus scade nel 2025 e il rinnovo dell’ex Fiorentina è ormai un miraggio: non tantissime, però, al momento le ipotesi davanti.

Cessione in questa sessione di mercato con la Serie A che in passato ha effettuato dei sondaggi senza mai affondare il colpo: dall’Inter al Milan passando per il Napoli e la Roma, con l’ex Fiorentina nelle ultime ore accostato al Barcellona, come confermato da Gianluigi Longari. Il futuro è un rebus, con i prossimi giorni che saranno determinanti per definire la sua cessione, con il Football Director, Cristiano Giuntoli, che spera di ricavare circa 25-30 milioni di euro. Federico Chiesa è stato proposto dai suoi agenti anche al Barcellona che sta al momento valutando l’opportunità, ma ad oggi ancora nulla di approfondito.