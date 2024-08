Follia Sinner, lo ha fatto davvero: il gesto spiazza i tifosi

Tifosi italiani spiazzati dal retroscena su Jannik Sinner. Il campione del tennis ha sorpreso tutti in questo modo

Il 2024 doveva essere l’anno della consacrazione per Jannik Sinner. Ed effettivamente il tennista italiano ha raggiunto traguardi straordinari in questa stagione. A partire dal primo grande slam conquistato, ovvero gli Australian Open a gennaio scorso, fino al primo posto nel ranking ATP che sta mantenendo ancora oggi.

Peccato che però gli ultimi mesi per Sinner siano stati meno brillanti del previsto, tra cadute inaspettate e infortuni che lo hanno frenato non poco. L’azzurro infatti ha deluso sia a Wimbledon che a Roland Garros, tornei di primo piano in cui era considerato tra i favoriti, mentre ha dovuto dare forfait alle Olimpiadi di Parigi, nonostante fosse un suo obiettivo stagionale.

Non è andata meglio neanche a Montreal, visto che è stato sconfitto a sorpresa ai quarti di finale dei Canada Open da Rublev. In questi giorni il numero 1 al mondo ha però ritrovato se stesso al Master 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti.

Sinner stremato a Cincinnati: ricarica così le batterie

In attesa di vederlo all’opera in finale a Cincinnati contro Tiafoe, il nostro Sinner ha mostrato suo malgrado gli effetti di tutti questi tornei internazionali a cui partecipa. La rivelazione arriva direttamente dai social, dove sta circolando uno scatto rubato molto particolare.

L’account X di The Tennis Letter ha pubblicato la foto di Jannik Sinner assorto nel sonno a Cincinnati, poco prima del match dei quarti di finale contro Rublev. Un pisolino vero e proprio per l’atleta azzurro, sui divanetti del Lindner Family Tennis Center di Mason. Un modo per ricaricare le batterie prima di una gara importante, ma anche la conferma di quanto i tennisti di alto livello siano chiamati a sforzi ed impegni molto provanti.

Jannik Sinner waiting to go on court for his match Sleepy Sinner. 😂😴 pic.twitter.com/AjcCOWJDsM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2024

In molti infatti hanno criticato di recente Sinner per aver saltato il torneo olimpico di tennis, additandolo come poco legato ai colori azzurri e più attento alle competizioni che gli fruttano punti. Ma non va sottovalutato lo stress fisico, la fatica muscolare ed i numerosi spostamenti a cui sono costretti i tennisti per disputare più tornei possibili.

Molto tenera e semplice l’immagine di Sinner dormiente a Cincinnati. Ora la speranza dei suoi tifosi è che abbia recuperato energie necessarie per portarsi a casa il Master 1000.