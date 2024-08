L’annuncio esalta i tifosi: Hamilton campione con la Ferrari

L’annuncio è pazzesco e fa impazzire i tifosi della ‘Rossa’: Lewis Hamilton potrà essere campione del mondo con la Ferrari

Lo scorso 1 febbraio il mondo della Formula 1 si è ritrovato a fare i conti con un annuncio epocale che rischia di mischiare le carte in tavola nel prossimo futuro. La firma di Lewis Hamilton che, dopo anni di McLaren e Mercedes, ha deciso di sposare il progetto Ferrari.

Un momento storico e difficilmente ripetibile, visto che a Maranello non si vede un campione del mondo da ben 17 anni. Fu Kimi Raikkonen nella stagione 2007, prima di lui ovviamente Michael Schumacher che detiene al pari dello stesso Hamilton il record di 7 titoli mondiali vinti. Si torna quindi a sperare, a sognare un futuro roseo e vincente. L’investimento, anche economico, è stato possente. E adesso i tifosi della Ferrari devono fare i conti con uno scenario che solo qualche anno fa era impossibile anche solo da ipotizzare.

Da un campione del mondo ad un altro. Certo, i sette titoli mondiali conquistati in carriera da Lewis Hamilton hanno una valenza un po’ diversa rispetto a quello che Jacques Villeneuve portò a casa nel 1997, dopo un testa a testa feroce con Michael Schumacher. L’ex pilota della Williams è tornato a parlare e lo ha fatto con dichiarazioni, come al solito, molto interessanti.

Villeneuve esalta Hamilton: in Ferrari possono già festeggiare

Il figlio di Gilles, ai microfoni di ‘Instant Casino’ non ha avuto alcun dubbio sull’inglese che, nonostante i quasi 40 anni, è destinato a far impazzire di gioia i tifosi della ‘Rossa’. “Alla Ferrari Hamilton può sicuramente tornare a vincere un campionato, la squadra potrebbe fornirgli quel passo in più che manca in Mercedes per arrivare all’ottavo titolo mondiale“.

Le parole di Villeneuve hanno fatto molto piacere ai tifosi del Cavallino Rampante che effettivamente non vedono l’ora di poter vedere l’inglese indossare la tuta rossa e sfrecciare in una Ferrari, dopo anni vissuti come acerrimo rivale della Scuderia di Maranello. Il canadese ha specificato: “Per riuscirci, però, Hamilton dovrebbe esibirsi al suo massimo livello per diverse gare durante l’annata. Se ci riuscisse all’ora potrebbe davvero competere con il suo più grande rivale: Max Verstappen”.

Jacques ha poi così concluso il suo pensiero: “Avrà l’occasione, in Ferrari, di guidare come fa in questo momento Verstappen, qualcosa che potrebbe aumentare la sua concentrazione mentale durante la stagione. Una nuova sfida, per consolidare il suo posto nella storia della Formula 1″. I tifosi della Ferrari sperano effettivamente che Villeneuve possa avere ragione e che l’impatto di Hamilton sul mondo Ferrari rappresenta una svolta che da anni a Maranello attendono con grande ansia.