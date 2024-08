Lazio, vittoria e convinzione. Ora tocca al centrocampista

L’Aquila Olimpia ha cominciato il suo volo nel modo migliore possibile: la Lazio ha cominciato bene con la bella vittoria all’esordio in campionato contro il Venezia. Adesso è pronta a tuffarsi nuovamente sul mercato per provare a definire le ultime operazioni e puntellare il collettivo di Baroni.

La sfida contro la formazione di Di Francesco ha dimostrato come l’ex tecnico del Verona abbia una filosofia chiara, e come gli innesti arrivati nella Capitale siano funzionali alla sua idea di gioco. Dele-Bashiru ha sorpreso in mezzo al campo: schierato titolare, forse anche per mancanza di alternative, il nigeriano ha dimostrato di potersi ritagliare spazio importante. Inizio di livello anche per Castellanos: un gol e un rigore procurato per il centravanti che è stato premiato con la convocazione da parte di Scaloni per i prossimi impegni con l’Argentina.

Adesso spazio alle ultime manovre di mercato: l’obiettivo è sempre un centrocampista e in pole resta Folorunsho. Il calciatore non è nei piani del Napoli e vuole partire, la società biancoceleste continua a mantenere vivi i contatti per un affare che può concretizzarsi intorno ai 12 milioni di euro. L’ultimo innesto per il puzzle ideale di Baroni, l’ultima mossa di Lotito. Per una Lazio che, quest’anno, vuole essere competitiva.