Sbattuto fuori dalla Formula 1: mazzata per un pilota

Bocciatura totale per il pilota di Formula 1 che, in questa stagione, sta effettivamente arrancando non poco nella classifica generale

Il prossimo weekend segnerà il ritorno in pista dei piloti di Formula 1 che daranno vita all’ultima entusiasmante fase del mondiale 2024. Dopo le tre settimane di pausa estiva, si riparte dal circuito di Zandevoort con il Gran Premio d’Olanda, casa del leader della classifica del mondiale Max Verstappen.

Quest’ultimo, pur mantenendo la vetta, ha perso punti e terreno nelle ultime settimane, con una Red Bull che non sembra più quella dominante degli anni scorsi. Sono invece in risalita tutti i suoi rivali, in particolare Lando Norris e Oscar Piastri, i due piloti della McLaren che sta crescendo con l’ambizione di rivaleggiare con continuità con la Red Bull, stesso proposito di una ritrovata Mercedes, vincitrice di tre GP con Hamilton e Russell.

Tuttavia, non mancano le delusioni stagionali, ovvero quei protagonisti del Circus che non riescono proprio a risalire la china non solo per i limiti delle monoposto. Piloti che, inevitabilmente, rischiano il taglio a fine stagione.

Villeneuve boccia il pilota: “Ricco, ma non merita la Formula 1”

Si è soffermato su alcune delle maggiori delusioni della stagione di Formula 1, Jacques Villeneuve. L’ex pilota canadese, figlio dell’indimenticato Gilles, ha risposto alle domande di Instantcasino.com rivelando chi secondo lui stia performando al di sotto delle aspettative in questa stagione.

Villeneuve, in particolare, ha puntato il dito contro il cinese Zhou Guanyu, pilota del team Sauber. L’asiatico, assieme a Valtteri Bottas e Logan Sargeant, è uno dei tre a non aver conquistato alcun punto in classifica. Annata disastrosa per lui e per la sua vettura anche se Zhou – va detto – ha conquistato solo 12 punti nei due mondiali precedenti.

Villeneuve ha usato parole piuttosto dure nei confronti di Zhou, considerato poco adatto a ricoprire il ruolo di pilota titolare in Sauber: “Zhou è un pilota ricco, vista la mole di denaro che sposta tramite i suoi sponsor. Se guardiamo i risultati però non merita un posto in F1. Se una squadra può ottenere tutti i soldi degli sponsor che Zhou porta con sé, anche tenendolo come pilota di riserva, allora sarebbe la soluzione ideale”.

Dunque, per Villeneuve, il motivo per cui il cinese classe ’99 cresciuto nella Ferrari Academy ha ancora un certo appeal riguarda principalmente la portata di sponsor e partner commerciali che garantirebbe alla scuderia d’appartenenza. Meno le sue doti da pilota. Zhou, peraltro, potrebbe essere sostituto la prossima stagione, l’ultima della Sauber prima dell’avvento di Audi. Il team ha già ingaggiato Hulkenberg e deve ancora sciogliere le riserve sulla seconda guida. Zhou contende il posto a Bottas, suo ttuale compagno di squadra.