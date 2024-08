Ultim’ora Schumacher, non si è arreso: ritorno clamoroso

Arriva una importante decisione per Schumacher: destino tutto da scrivere, può cambiare tutto nei prossimi mesi

Quando si parla di Schumacher si cita una delle famiglie più importanti e vincenti dell’automobilismo internazionale. Tutto parte dal grande Michael, il sette volte campione del mondo di Formula 1, che alla guida di Ferrari e Benetton ha ottenuto successi straordinari in carriera.

Purtroppo come tutti sappiamo Schumi è attualmente costretto a vivere nella più completa privacy, dopo il terribile incidente di sci del 2013 che gli ha sconvolto la vita. Ma non c’è solo il Kaiser a rappresentare la famiglia nel mondo delle 4 ruote: in passato anche il fratello Ralf ha corso in Formula 1, alla guida di ottimi team come Jordan o Williams.

Rappresentante più recente della famiglia è invece il giovane Mick Schumacher, 25enne pilota secondogenito di Michael. L’intenzione del talentuoso tedesco è sempre stata quella di ripercorrere le orme del padre, ma sta facendo fatica a trovare spazio in F1, dopo le iniziali stagioni alla guida della Haas. Attualmente Mick è terzo pilota Mercedes, oltre a gareggiare nella WEC con Alpine.

Mick Schumacher non molla: vuole tornare in Formula 1

Come detto dunque Mick Schumacher ha voglia di tornare protagonista in Formula 1, non accontentandosi più di un posto da pilota di riserva in Mercedes. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile ingaggio con Alpine, che però ha preferito promuovere Jack Doohan, oppure con Sauber. Proprio quest’ultima scuderia appare l’ultima possibilità per tornare in pista nel 2025.

Una cosa è certa; il giovane Mick non intende mollare e spera sempre di trovare un ingaggio importante in F1, avendo come obiettivo le orme di suoi padre. Intervistato da ‘Divebomb’, Schumacher junior ha parlato proprio delle sue aspirazioni: “Ci sono 3-4 team che ancora devono prendere una decisione sui piloti. Anche se sarà difficile, per me la F1 avrà sempre la priorità in tutto ciò che faccio, quindi finché non sarà completamente chiusa per me, la aspetterò e mi concentrerò su questo”.

Dunque il talento tedesco non ha assolutamente intenzione di abbandonare l’idea di correre in Formula 1. Il talento c’è sicuramente, visto il dna vincente della famiglia Schumacher, ma servirà un incastro fortunato per poterlo riportare al centro delle corse. Se non dovesse arrivare nessuna proposta, Mick punterà a migliorare ulteriormente, magari nell’ambito delle Hypercar e della 24 ore di Le Mans. Il sogno però resta la Formula 1.