Esclusiva SI Oltre l’Atalanta anche la Roma su Danso

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, anche la Roma, oltre l’Atalanta, starebbe valutando il nome di Kevin Danso. Il centrale del Lens rientra nei giocatori che piacciono ai giallorossi per rinforzare la difesa, oltre a quello di Tiago Djalò della Juventus.

I giallorossi devono però fare i conti con le uscite per arrivare al costoso difensore austriaco del Lens, che è valutato oltre 20 milioni di euro.

Intanto, l’Atalanta che è da tempo sul difensore, avrebbe anche l’alternativa pronto e si tratta di Rodrigo Becão. Il centrale brasiliano ex Udinese potrebbe arrivare in prestito dal Fenerbahçe di José Mourinho, dove non sta trovando molto spazio. Becão era stato ceduto solamente un anno fa dall’Udinese alla formazione turca.

Intanto, i nerazzurri sono in chiusura per il centrale del Barcellona B, Albert Navarro. Lo spagnolo andrà a rinforzare la formazione under 23 degli orobici.