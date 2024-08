NBA, è lo scambio dell’estate: Curry porta l’amico ai Warriors

Curry vuole far arrivare ai Warriors giocatori sempre più forti: ‘Baby-Faced Assassin’ sta cercando di convincere un suo amico

Mancano ancora due mesi all’inizio della nuova stagione NBA ma i vari team sono già al lavoro per cercare di garantire il miglior roster possibile ai propri coach. Anche i Golden State Warriors stanno cercando di rinforzarsi per fare meglio rispetto alla scorsa stagione, conclusa con l’eliminazione al primo turno del ‘Play In’ in seguito al ko rimediato contro i Sacramento Kings.

I gialloblu ripartiranno ovviamente dal proprio leader, Stephen Curry, giunto alla sua sedicesima stagione consecutiva con la casacca dei Warriors. Nonostante i quattro anelli conquistati con Golden State (2015, 2017, 2018 e 2022) il fenomeno nato ad Akron ma cresciuto a Charlotte ha ancora tanta voglia di lottare per i traguardi più ambiti.

Per questo negli ultimi giorni ha fatto capire di volere un giocatore ben preciso nei suoi Warriors. Si tratta di Trae Young, 25 anni, playmaker degli Atlanta Hawks che in una recente intervista ha sottolineato di essere stato contattato proprio da Curry. Nel podcast “P with Paul George“, Young ha parlato della vicinanza che ha sviluppato con Curry, spiegando come il giocatore dei Warriors gli abbia mostrato vicinanza e supporto in un momento difficile.

Scambio shock in NBA: Curry lo vuole ai Warriors

“Non sempre mi manda messaggi – le parole di Young – Ma ricordo che la prima volta che si parlò di un mio possibile trasferimento, poco prima di una partita di play-in un paio di anni fa, mi mandò un messaggio dicendomi di rimanere concentrato e andare avanti“. Il rapporto tra Steph e Trae va quindi oltre la sfera professionale. Young ha detto di conoscere da anni il personal trainer di Curry, Brandon Payne, e di essersi allenati insieme in più occasioni.

Questa vicinanza ha rafforzato il legame tra i due giocatori, tanto che le ultime voci di mercato riportate da ‘elgoldigital.com’ parlano di un possibile approdo del 25enne ai Warriors. Nonostante sia un tre volte All-Star e uno dei migliori tiratori da tre punti dell’NBA, il legame tra Young e Atlanta sembra giunto al capolinea dopo sei stagioni. Per questo Curry sta cercando di approfittarne per portare l’amico a indossare la casacca di Golden State: il loro ottimo rapporto renderebbe molto più semplice l’inserimento del 25enne nei meccanismi del team allenato da Steve Kerr.

Se questa mossa si concretizzasse si tratterebbe di un’eccellente aggiunta per i Warriors, che possono già contare su un roster di ottimo livello.