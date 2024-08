Pedullà: “Juventus, situazione esterni in evoluzione”

La strategia della Juventus evolve anche in base alle uscite. In particolare, in questa fase la Juve ha nel mirino diversi esterni offensivi: l’idea al momento è quella di un investimento su Nico Gonzalez, più uno in prestito tra Conceicao e Sancho, nomi su tavolo da mesi per la Juventus.

C’è però anche un’altra possibilità: un tesoretto proveniente dalle cessioni di Chiesa e Kostic. A quel punto Giuntoli punterebbe a prelevare tre esterni offensivi: Nico Gonzalez, un altro investimento e un prestito.

Situazione in evoluzione e da monitorare in casa Juventus.