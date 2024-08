Boom Marquez, l’annuncio è una manna: ormai manca pochissimo

Marc Marquez può essere rinfrancato da un annuncio davvero importante: una svolta che sta per arrivare per la felicità di tutti i tifosi dello spagnolo

Marc Marquez si sta dimostrando all’altezza della situazione nonostante dei rivali molto agguerriti. Il suo sguardo è già rivolto a quello che accadrà nel 2025, quando è convinto di potersi giocare le proprie chance contro Bagnaia.

Fin dall’inizio di questa stagione Marquez ha dimostrato di aver digerito bene il passaggio in Ducati. La Honda non poteva offrirgli più molto, come testimoniato anche dalle attuali prestazioni di Mir e Marini. Le difficoltà tecniche dell’HRC hanno limitato troppo a lungo il #93, che ora è tornato a sentirsi uno dei migliori. Il rendimento in pista è buono, il quarto posto nella classifica iridata sta lì a dimostrarlo e la promozione nel Team Factory per il 2025 non può che motivarlo ancora di più.

Nonostante il braccio destro non potrà tornare più ad essere esattamente come prima, Marquez sa di avere comunque a disposizione buone carte per combattere alla pari con Pecco Bagnaia. Nella prossima stagione un avversario tosto come Jorge Martin salirà sull’Aprilia e potrebbe quindi avere qualche difficoltà in più. Stesso discorso per Bastianini in KTM, mentre ormai Quartararo sembra essere disperso nei guai della Yamaha. A questo punto la lotta potrebbe essere ristretta all’italiano e allo spagnolo, due generazioni a confronto e un potenziale enorme.

“Marc Marquez vincerà una gara prima della fine dell’anno”: la previsione di Davide Tardozzi

Di tutto questo non può che gioire il direttore sportivo della Ducati, Davide Tardozzi, che ha recentemente parlato di Marquez in una bella intervista ai colleghi di ‘As.com’.

“Se ci soffermiamo sulla seconda parte di gara in Austria, Marc è stato il più veloce. Non possiamo chiudere gli occhi e non vedere il grande potenziale che ha Marc”. L’ex pilota italiano poi aggiunge: “L’anno prossimo ce la godremo e prima della fine di questa stagione vincerà almeno una gara“.

Tutti credono che con la GP24, al posto della sua GP23, Marquez avrebbe potuto dire la sua anche in questo campionato e anche su questo Tardozzi è d’accordo. In realtà non è quantificabile il divario tra le due moto in termini cronometrici, ma come confermato dal ds di certo il modello ufficiale va più forte di quello dello scorso anno. Nel 2025, ad armi pari, non ci saranno più scuse e la sfida tra Marc e Bagnaia sia preannuncia già di alto profilo.

Intanto dalla Ducati sono convinti di una cosa: Marquez vincerà almeno una gara prima della fine di questa stagione.