MotoGP, l’annuncio del pilota: “Fine del dominio Ducati”

A sorpresa arriva l’annuncio del pilota che scuote il paddock: coinvolta la Ducati, dominatrice assoluta della MotoGP

Se la lotta per il titolo iridato piloti è sempre più serrata e avvincente, con Bagnaia e Martin che si sorpassano e controsorpassano in classifica come sui circuiti del Mondiale della MotoGP, non può dirsi altrettanto del titolo costruttori.

Il dominio della Ducati è talmente schiacciante da risultare imbarazzante per la concorrenza. Lo certifica una volta di più l’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Austria, con le prime 4 posizioni monopolizzate dalla Rossa di Borgo Panigale tra factory e team satelliti.

Non per nulla l’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, ha posto termine alla sua decennale avventura con la Honda per salire in sella alla Ducati del team Gresini (dalla prossima stagione sarà il compagno di box di ‘Pecco’ Bagnaia nel team ufficiale) ed essere più competitivo in ottica bagarre per il titolo iridato. Tuttavia, nello sport nulla dura in eterno e, quindi, prima o poi anche lo strapotere della Ducati potrebbe avere fine. Non solo. Quel giorno è più vicino di quanto si creda. Ne è convinto un pilota che la MotoGP la conosce benissimo.

Fine del dominio Ducati, la previsione in MotoGP

Pol Espargarò è stato la sorpresa del Gran Premio d’Austria. Decimo nella Sprint e undicesimo in gara, il bilancio finale del weekend al Red Bull Ring del driver spagnolo che, sebbene da un anno non gareggi più a tempo pieno, non si è affatto arrugginito né tantomeno che ha perso l’abitudine a battagliare in pista.

Ciononostante, il pilota di Granollers, in griglia al Red Bull Ring come wild card, come confessato nell’intervista concessa a ‘motorsport.com’, si aspettava di più dal Gran Premio d’Austria anche se la KTM di Brad Binder è stata la prima dopo le Ducati: “La prima non-Ducati è stata una KTM. A molta distanza, ma non siamo gli unici che hanno sofferto in confronto alle Ducati“.

Eppure, il tester della KTM è convinto che l’inscalfibile egemonia della Rossa di Borgo Panigale abbia i mesi contati: “Noi stiamo lavorando tantissimo per raggiungere le Ducati e sono convinto che l’anno prossimo sarà l’inizio della fine del loro dominio”.

Su cosa basa tale convinzione il 33enne tester della KTM? Beh, innanzitutto sul fatto che, dal 2025, la Ducati schiererà in griglia 6 moto invece della attuali 8. Inoltre il team perderà diversi piloti talentuosi: “Al momento sono molto superiori, penso che sia frutto di tanti anni di lavoro, dell’avere tante informazioni che altri marchi non hanno avuto. Ma è normale, hanno avuto otto moto in pista per tanti anni quando gli altri ne avevano due o, nel migliore dei casi, quattro”. Insomma, i giochi per il mondiale costruttori del 2025 sono più che aperti, parola di Pol Espargarò.