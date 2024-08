Sinner vola: Djokovic e Alcaraz ko

Jannik Sinner ritorna a volare mentre i suoi diretti avversari, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, guardano da lontano

Caso aperto e chiuso senza grosse conseguenze per Jannik Sinner. Il numero 1 Atp era risultato positivo a due controlli antidoping allo steroide Clostebol (tracce infinitesimali nelle urine), a marzo, dopo il torneo di Indian Wells. L’International Tennis Integrity Agency ha accertato che l’assunzione è stata involontaria (un farmaco da banco che contiene la sostanza incriminata usato per un massaggio) e ha deciso come sanzione (è comunque responsabile per il team) la perdita del premio relativo al torneo californiano (300 mila euro) oltre ai punti del ranking. Quindi, nessuna sospensione, Sinner sarà regolarmente in campo allo US Open.

Dunque, il 23enne di San Candido esorcizza definitivamente lo spettro della squalifica doping anche se non tutti sono convinti della sua buona fede. “Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Sei risultato positivo in due test a una sostanza (steroide) proibita… Dovresti stare lontano dai campi per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi… Sì, bella “, ha tuonato su ‘X’ Nick Kyrgios.

Comunque, quel che è certo è con l’assoluzione nel caso doping Sinner è come si fosse liberato di un peso che negli ultimi tempi ha appesantito il suo ‘volo’. Ora, infatti, il numero 1 della racchetta è tornato a volare.