ESCLUSIVA SI Pedullà: “Becao-Atalanta, pericoloso stallo: la situazione con il Fenerbahce”

La situazione fra Rodrigo Becao e l’Atalanta vive uno stallo pericoloso. Da tempo i bergamaschi sono sul difensore brasiliano che in passato ha vestito la maglia dell’Udinese, ma con il Fenerbahce sembra esserci ora una situazione bloccata.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà in merito: “Becao-Atalanta sono in una fase di pericoloso stallo: il Fenerbahce insiste nel non concedere il prestito con diritto di riscatto. C’erano stati sondaggi del Torino e di altri club, ma serve almeno l’obbligo di riscatto”.