Napoli, fatta per Lukaku: Big Rom di nuovo da Conte

Che Romelu Lukaku voleva tornare ad essere allenato da Antonio Conte ormai lo sapevano tutti, con l’approdo del belga all’ombra del Vesuvio che è stato chiuso in questi ultimi minuti come rivelato da Alfredo Pedullà.

Victor Osimhen non ha giocato nessuna amichevole in questo ritiro e sta cercando una nuova collocazione con l’agente, Roberto Calenda, al lavoro da diverse settimane con il club del presidente De Laurentiis e, con l’ex Lille, intenzionato a lasciare Napoli per giocare in Europa.

Nonostante non sia stato ceduto il nigeriano, il DS Giovanni Manna ha accelerato per l’arrivo di Romelu Lukaku pronto per la terza avventura in Serie A dopo Inter e Roma, e con il Napoli che verserà nelle casse del Chelsea una cifra di poco superiori ai 30 milioni di euro.