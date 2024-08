Niente addio, il Milan punta su Leao. Fonseca: “E’ fondamentale, ecco come può migliorare i numeri”

Dopo tanti rumors, Rafael Leao sembra essere stato allontanato definitivamente dal mercato: negli ultimi giorni, dalla Spagna, era rimbalzato di un forte interesse da parte del Barcellona per averlo.

Anche Paulo Fonseca ha parlato di lui oggi nel corso della conferenza stampa che precede la sfida al Parma: “In certi momenti, quando la palla è sul lato opposto, lui deve avvicinarsi alla porta. Questi giocatori devono portare numeri, assist e gol. Lui deve capire questo, può migliorare i suoi numeri. È il momento di capire dove migliorare. Io col Parma mi aspetto una partita molto difficile, contro una squadra particolare, che corre tanto. Se non comprendiamo il tipo di partita da fare, sarà difficile per noi. Per vincere non servirà solo giocare, dovremo anche soffrire e lottare. È un tipo di partita in cui dovremo aumentare la nostra aggressività difensiva e su questo abbiamo lavorato. Voci di mercato su di lui? Il nostro CEO ha parlato ieri, mi è piaciuto molto quello che ho sentito. Rafa è fondamentale in questa squadra”.

Parlando a El Chiringuito, ieri l’a.d. rossonero Furlani aveva detto: “Leao non lascerà il Milan questa estate. È incedibile. Il Barcellona? Nessuna possibilità, non lascerà il club. Al 100%. E se chiedesse di andare via? Non lo chiederà. Credo che il mio messaggio si abbastanza chiaro”.