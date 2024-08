ESCLUSIVA SI Lecco, Buso verso il Catanzaro: le cifre dell’affare

Nicolò Buso si avvicina al Catanzaro: secondo quanto riferito da Gianluigi Longari la cifra che il club verserà nelle casse del Lecco sarà di 5 milioni di euro più uno di bonus.

Il messaggio lanciato ieri dal vicepresidente del Lecco, Francesco Aliberti, sembra essere giunto a destinazione, dato che parlando a Lecco Channel News aveva detto: “Il giocatore ha un contratto ancora biennale ed è un patrimonio, un asset della società. Chiaramente noi abbiamo stabilito un valore del giocatore perché saremo antichi e stupidi, ma siamo ancora convinti che il prezzo lo faccia chi vende e non chi compra. Questo calciomercato si caratterizza per una scarsità di liquidità tra Serie B e Serie C, ma non stiamo chiedendo la luna”.