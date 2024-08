Formula 1 da capogiro: è fatta, debutta nel Gp di Monza

Finalmente è quasi giunto il momento che tutti gli appassionati italiani aspettavano, l’esordio è previsto a Monza: gli ultimi aggiornamenti

Archiviata la pausa estiva, la Formula 1 è tornata pienamente operativa e molti team sono impegnati nella programmazione del prossimo futuro. È il caso soprattutto di quelli che devono ancora definire la line up per la stagione 2025. La Mercedes, ad esempio, dopo l’addio di Lewis Hamilton, ha lavorato e riflettuto ampiamente nelle ultime settimane, e adesso è in procinto di rendere noto chi prenderà il sedile attualmente occupato dal britannico.

Vi diciamo subito che non sarà Max Verstappen l’erede del sette volte campione del mondo. Questo è poco, ma sicuro. L’entourage dell’olandese ha più volte incontrato i vertici della Mercedes, ma alla fine si è convenuto che ancora non esistono le condizioni per il clamoroso trasferimento. Se ne riparlerà tra qualche mese, in ottica 2026.

E allora, chi affiancherà George Russell a partire dal 2025? Il partner del britannico sarà un astro nascente italiano. Vale a dire Andrea Kimi Antonelli, classe 2006 bolognese attualmente impegnato in Formula 2 dopo aver fatto incetta di successi nelle categorie inferiori. Una scelta rischiosa, per la giovane età del pilota, ma anche estremamente intrigante.

Mercedes, è Kimi Antonelli l’erede di Hamilton: l’esordio a Monza

Antonelli peraltro già fa parte della famiglia Mercedes, essendo l’esponente di maggiore caratura del progetto giovani piloti portato avanti dal team di Brackley. Toto Wolff, boss delle Frecce d’Argento, nonché suo manager, ha sempre speso ottime parole per il promettente ragazzo emiliano. C’è grande attesa di vederlo all’opera tra i grandi, e non bisognerà aspettare ancora molto affinché ciò avvenga. L’esordio di Antonelli in Formula 1 avverrà infatti tra qualche giorno.

Precisamente, Antonelli esordirà in occasione del weekend a Monza, in programma tra il 30 agosto e il 1° settembre. Il pilota bolognese, appena maggiorenne, prenderà il posto di Hamilton a bordo della Mercedes W15 durante le prime prove libere sul tracciato brianzolo. Non disputerà invece qualifiche e gara, ma per lui sarà comunque un banco di prova molto importante in vista di quello che lo aspetta tra qualche mese.

Come normale che sia, la notizia è stata accolta dagli appassionati italiani con grande entusiasmo. La speranza è che Kimi possa portare alto il Tricolore nei paddock di tutto il mondo, magari dividendosi con la Ferrari le gioie che questo magnifico sport sa regalare.