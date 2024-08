Sentenza Sinner: nuovo primato Djokovic

La notizia è clamorosa: a causa della perdita dei punti in classifica dopo il recente caso che ha visto protagonista Sinner potrebbe cambiare qualcosa anche per Djokovic

La vicenda legata al doping che ha coinvolto Jannik Sinner rappresenta una vera e propria bomba atomica all’interno dello sport italiano. Il tennista più forte del mondo non è stato squalificato, ma ha dovuto comunque spiegare il motivo della presenza (ai minimi termini) di uno steroide in alcune analisi effettuate durante Indian Wells. Il tennista altoatesino è stato ‘contaminato’ dal suo fisioterapista durante un massaggio effettuato a mani nude ed è risultato positivo al Clostebol, una sostanza proibita.

Sinner è riuscito a dimostrare che la positività sarebbe derivata da una ferita ad una mano del fisioterapista medicata con uno spray contenente la sostanza e, per questo motivo, completamente involontaria. Proprio grazie alle sue spiegazioni convincenti, Jannik non è stato squalificato, ma ha comunque perso i punti conquistati nel corso del torneo di Indian Wells, oltre al montepremi accumulato, che ammonta a circa trecentomila euro. A causa della perdita dei punti, potrebbe esserci una brutta sorpresa nel ranking Atp. Ecco tutti i dettagli.

Sinner numero uno nel ranking una settimana dopo

Sinner si è fermato in semifinale nel torneo di Indian Wells ed ha conquistato 400 punti nel ranking. Questi punti gli sono stati sottratti a causa della vicenda legata al doping, riducendo il vantaggio del tennista italiano su Djokovic. Oggi Sinner ha poco meno di duemila punti di margine nei confronti del tennista serbo. Ciò che però fa riflettere è la retroattività del provvedimento che potrebbe ‘restituire’ una settimana da numero uno al mondo a Nole.

Questo vuol dire che, qualora i punti fossero stati sottratti a Sinner in tempo reale, non sarebbe diventato il numero uno del ranking internazionale il 10 giugno del 2024, ma una settimana dopo. Infatti, se la penalizzazione retroattiva fosse avvenuta durante il torneo di Indian Wells, Sinner avrebbe avuto 8.370 punti in quel momento, contro gli 8.460 punti di Djokovic come evidenziato da ‘Livetennis.it’.

Per questo motivo, il tennista serbo sarebbe stato il numero uno del ranking internazionale per una settimana in più, considerando la penalizzazione di 400 punti retroattiva. Jannik Sinner ha perso in semifinale contro Alcaraz nel torneo statunitense. Il tennista spagnolo ha poi trionfato, battendo in finale Daniil Medvedev.

Un dato che sposta poco se non le statistiche dello stesso Djokovic che nel caso porterebbe il suo record a ben 429 settimane totali di primato.