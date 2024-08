Serie A, vincono Inter e Genoa: i Campioni d’Italia sbloccano il tabellino dei successi

Una vittoria casalinga e un successo in trasferta nella serata di Serie A. L’Inter vince a San Siro contro il Lecce per 2-0 e sblocca il conto dei successi. Alla squadra di Simone Inzaghi bastano le reti, una parte tempo, di Darmian e del solito Calhanoglu su calcio di rigore.

Il Genoa sbanca lo U-Power Stadium di misura contro il Monza. I rossoblù portano a casa i primi tre punti della stagione col neo arrivato Andrea Pinamonti, nel finale di primo tempo.

Inter prima vittoria stagionale in Serie A. Lecce fermo a 0 punti

I nerazzurri vincono 2-0 nella prima stagionale a San Siro di fronte al pubblico delle grandi occasioni. La squadra di Simone Inzaghi supera il Lecce con un gol del tempo, senza troppi problemi. Il gol che sblocca il conto delle reti per l’Inter arriva dopo appena 6 minuti. Un cross di Dimarco dalla sinistra, pesca Taremi al centro dell’area. L’iraniano riesce solo a sfiorare di testa e il suo colpo di testa favorisce Darmian che sempre con la testa riesce ad infilare Falcone.

Il raddoppio dell’Inter fatica ad arrivare. Thuram dopo la doppietta alla prima giornata sembra avere le polveri bagnate e non riesce a raddoppiare. Il numero 9 nerazzurro, tuttavia, al minuto 68 si prende un rigore, riuscendo a scappare alla marcatura di Gaspar e dal dischetto Calhanoglu trasforma. 2-0 e partita in ghiaccio, Inter che sale a quota 4 e si riscatta dopo il brutto pari di Genova, mentre il Lecce resta a quota 0 con 6 reti subite.

Genoa di misura sul Monza

Casualmente, nella serata in cui l’Inter vince la prima partita dopo il pareggio col Genoa, anche i rossoblù fanno altrettanto a Monza. Il merito è del gol di Pinamonti. Nel primo tempo succede poco. Poi nel lungo recupero, prima il Monza trova la rete del vantaggio con Maldini ma in fuorigioco (confermato dal VAR). Poi arriva il vantaggio del Genoa al minuto 52’! Sabelli crossa in area, Pinamonti al centro dell’area stacca altissimo e supera l’incolpevole Pizzignacco.

Nella ripresa, il Monza prova a raggiungere il pareggio, ma non riesce mai a imprimere l’accelerazione giusta. Più di una volta è Kyriakopoulos a provarci con intuizioni personali al servizio dei compagni, ma fallisce ogni volta sul momento decisivo. A sfiorare il gol, invece, è il Genoa che con Thorsby quasi trova il raddoppio.

Il Monza risponde con un tiro potente dalla distanza, che si stampa sul palo a Pizzignacco quasi battuto. Nel lunghissimo recupero finale da 9 minuti (che fa il paio con gli 8 minuti del primo tempo), il Monza ci prova ma a portare a casa i tre punti è il Grifone.