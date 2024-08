Cagliari-Como, è già sfida salvezza?

Stasera non toccherà solo alla Juventus sul campo del Marcantonio Bentegodi di Verona contro l’Hellas. Prima di bianconeri e gialloblù, scenderanno in campo Cagliari e Como. Alla Unipol Domus, nel capoluogo isolano, i rossoblù e i comaschi si giocheranno la possibilità di conquistare i primi tre punti delle rispettive stagioni.

Le squadre arrivano con spirito ben diverso. I rossoblù hanno conquistato un pareggio casalingo contro la Roma, mettendo in grande difficoltà i giallorossi di Daniele De Rossi. La formazione del tecnico spagnolo arriva con alcuni rinforzi importanti, ma alla prima giornata ha perso a Torino contro la Juventus di Thiago Motta. I lombardi hanno fornito una prestazione gravemente insufficiente e sono quindi chiamati a reagire.

Per Cagliari e Como è già sfida salvezza?

È ovviamente presto per dire se quella di questa sera a Cagliari, tra la formazione di mister Davide Nicola e il Como sia una sfida salvezza. Tuttavia, per le due squadre è un passaggio molto importante per capire come e quanto siano competitive al momento per una salvezza tranquilla. Le due formazioni sono già affrontate il mese scorso, mentre erano in ritiro, e la gara è finita in trionfo per i lombardi. Tuttavia, come ha detto mister Nicola quella partita è lontana. I sardi sono cresciuti di condizione, ma anche di intesa e intensità rispetto alla gara amichevole, e hanno nel frattempo aggiunto anche qualche elemento interessante alla loro formazione.

Stessa cosa ha fatto il Como in questa settimana intercorsa tra le sfide con Juventus e Cagliari. La squadra di Fabregas ha accolto Sergi Roberto, Nico Paz e Maximo Perrone. Giocatori importanti, provenienti da esperienze con Barcellona, Real Madrid e Manchester City. Difficile che tutti e tre siano in campo stasera. Tuttavia tutti e tre sono a disposizione del tecnico catalano, dunque attenzione agli esordi che potrebbero riservare magari sorprese entusiasmanti per i tifosi del Como.