Ferrari, salti di gioia per Leclerc: anche i tifosi gongolano

Ferrari riafferma la sua sete di vittoria: Leclerc e i tifosi della Rossa sono galvanizzati per un finale di stagione da ricordare

Maranello è in fermento e la Ferrari non nasconde le sue ambizioni: il terzo posto non è abbastanza, l’unico obiettivo è la vittoria. Dopo una prestazione convincente in Olanda, la Scuderia è determinata a spingere oltre i propri limiti per tornare a vincere. Non c’è spazio per accontentarsi, solo la vittoria può soddisfare le aspettative del Cavallino Rampante e dei suoi tifosi.

La Ferrari non si accontenta di un semplice podio. Il messaggio di Vasseur lanciato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ è cristallino: “Apprezziamo il podio, ma dobbiamo pensare a vincere. Ripartiamo da qui per la seconda parte di Mondiale”. Con queste parole, il team principal ha fissato l’asticella molto in alto, sottolineando che per la scuderia l’unico obiettivo è la vittoria. Il podio conquistato nel Gran Premio d’Olanda è stato accolto con soddisfazione, ma la vera ambizione è quella di competere ai massimi livelli e sfidare chiunque si metta sulla strada del Cavallino Rampante.

Le prestazioni delle SF-24 a Zandvoort hanno sorpreso persino i più scettici. “È stata una gran bella gara. Ci siamo avvicinati dicendo che non eravamo tanto ottimisti per il weekend di Zandvoort” ha dichiarato Vasseur, sottolineando come la Ferrari sia riuscita a ribaltare le aspettative con una performance decisamente superiore alle previsioni. “Le qualifiche sono state difficili per entrambi i piloti, ma oggi è andata molto bene con una buona partenza, una buona strategia, buoni pit stop e un’ottima gestione delle gomme da parte di entrambi i piloti”. Queste parole non solo riconoscono il lavoro impeccabile del team, ma trasmettono anche una grande fiducia nella capacità della squadra di continuare su questa strada.

Il risultato ottenuto da Charles Leclerc, che ha lottato fino all’ultimo per mantenere la sua posizione sul podio, e la rimonta di Carlos Sainz dal decimo al quinto posto, hanno mostrato una Ferrari determinata e capace di grandi cose. “Charles è riuscito a tenere dietro Piastri malgrado avesse un vantaggio con le gomme, dato che noi eravamo rientrati molto prima” ha spiegato Vasseur, riconoscendo l’immarcescibile resilienza del monegasco. Questo risultato, però, non deve far perdere di vista l’obiettivo principale: “Dobbiamo essere positivi e apprezzare il risultato, tenendo però a mente che Norris sia arrivato molto avanti e noi dobbiamo concentrarci sulla vittoria, non sul terzo posto”.

Monza all’orizzonte: la Ferrari punta tutto sulla vittoria

Vasseur ha voluto anche sottolineare come il progresso della Ferrari non sia un caso isolato, ma il frutto di un duro lavoro e di una strategia ben studiata: “Mettendo da parte Norris si tratta di decimi, ed è vero che a volte trovi una dinamica positiva non spingendo troppo sugli pneumatici. Noi avevamo la sensazione già da venerdì di essere in condizioni migliori con gomme usate rispetto a quelle nuove”. Questo approccio, unito a una visione chiara delle potenzialità della squadra, è ciò che alimenta la fiducia nel futuro.

“Ora dobbiamo costruire il resto della stagione su queste basi, perché abbiamo ancora nove gare da disputare con alcune piste adatte alle nostre caratteristiche e un nuovo pacchetto che arriverà” ha continuato Vasseur, lasciando intendere che il meglio deve ancora venire. L’entusiasmo tra i tifosi Ferrari è palpabile, con molti che vedono nel prossimo appuntamento di Monza un’occasione imperdibile per confermare i progressi fatti e, perché no?, puntare alla vittoria.

“Sappiamo che a Monza probabilmente saremo in condizioni migliori in termini di pista” ha affermato con fiducia Vasseur, dando ai tifosi ulteriori motivi per sognare in grande. “Dopo 72 giri chiudiamo a cinque secondi da Max, considerando che siamo partiti 4 posizioni dietro di lui è un passo positivo ma non sufficiente perché non siamo in F1 per arrivare terzi. È tuttavia un bel passo avanti per noi”.

Le parole di Vasseur non lasciano dubbi: la Ferrari è pronta a lottare, non per un piazzamento di consolazione, ma per il gradino più alto del podio. E mentre a Maranello si respira un’aria di ottimismo, i tifosi del Cavallino Rampante sono già in festa, pronti a sostenere la loro squadra con ancora più passione e speranza. La seconda parte del Mondiale promette emozioni e, se le premesse sono queste, i tifosi Ferrari possono davvero iniziare a fare salti di gioia.