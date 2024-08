Juve, Thiago Motta: “Contenti per Vlahovic, i nostri attaccanti hanno aiutato tantissimo”

Poco dopo la partita contro il Verona, l’allenatore della Juventus, Thiago Motta ai microfoni di Dazn ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Si vede l’atteggiamento di un gruppo, andare a pressare l’avversario e prendersi dei rischi. Quando recuperi palla così, con una squadra alta, puoi finire rapidamente l’azione. Siamo contenti per Vlahovic, ha fatto bene anche in fase difensiva. Difesa? È una fase importante del gioco e abbiamo bisogno di tutti. Oggi i nostri attaccanti hanno aiutato tantissimo, rientrando bene e dando una mano a quelli dietro per capire in quale zona del campo recuperare meglio la palla. Lavoriamo tutti, ma alla fine sono ragazzi forti con grande talento e grande qualità, tecnica, fisica e mentale. Io e tutto lo staff cerchiamo di aiutarli e di metterli nella condizione migliore per farli entrare in campo. Oggi 3500 tifosi ci hanno sostenuto cantando dal primo minuto. Questi ragazzi stanno trasmettendo voglia di fare bene”.