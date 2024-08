Mazzata Alcaraz: errore clamoroso

In attesa di chiarire la natura dell’infortunio che lo ha costretto allo stop in allenamento, l’iberico incassa la bordata dell’ex giocatore

Un 2024 vissuto al massimo, un po’ come il suo tennis. Fatto di colpi sensazionali, costruito su un talento oggettivamente fuori dal comune, ma talvolta soggetto a piccoli black-out che però, quando si affrontano campionissimi in match punto-a-punto, possono essere pagati a caro prezzo. Per non parlare di alcuni inaspettati ‘sbalzi di tensione’ che nell’ultimo torneo disputato sono clamorosamente usciti allo scoperto, provocando reazioni mai viste prima d’ora.

Tutto questo, e in realtà molto altro, è Carlos Alcaraz, semplicemente il talento generazionale più cristallino del tennis mondiale. Già capace di vincere, a soli 21 anni, quattro prove dello Slam in altrettante finali disputate, di fare la doppietta Roland Garros-Wimbledon nella stessa stagione (iscrivendosi così al club esclusivo composto da soli altri 5 tennisti che nella storia ci erano riusciti) il nativo di El Palmar ha comunque dovuto ingoiare l’amaro boccone di un titolo olimpico che, considerando lo stato di forma, pareva alla sua portata.

Com’è noto invece, a Parigi ha trionfato Novak Djokovic, che ha sfoderato il suo miglior tennis, unito ad una motivazione oggettivamente fuori dal comune, per avere la meglio su di lui. Alla ripresa delle operazioni è poi arrivato il clamoroso scatto d’ira a Cincinnati, con la racchetta gettata violentemente a terra per tre volte e distrutta. Un comportamento insolito, per cui il campione ha chiesto immediatamente scusa con un post sui suoi account social.

Alcaraz, c’è l’attacco di Ion Tiriac: “Lo stanno gestendo male”

Già ottimo ex giocatore attivo soprattutto negli anni ’60 e ’70, imprenditore di successo nonché ex direttore di grandi eventi tennistici – come il torneo di Madrid fino a qualche anno fa – Ion Tiriac è uno dei personaggi più in vista nell’esclusivo mondo della racchetta.

Intervistato da ‘We love tennis’ in quel di Bucarest, il rumeno ha detto la sua sulla gestione non solo del tennista Alcaraz, ma di tutto quello che vi ruota intorno. Si parla di visibilità commerciale e di notorietà, tanto per esser chiari.

“È un giocatore di grande talento. Ha una velocità di gambe e una potenza incredibili, ma penso che abbia troppa visibilità intorno a lui. Vogliono raccogliere i frutti dal punto di vista economico quando lui ha appena iniziato la sua carriera“, ha esordito.

“Bisogna essere più pazienti e lasciarlo in pace, perché il dollaro che guadagnano oggi non sarà nulla rispetto a quello che potranno incassare tra qualche anno“, ha tuonato il miliardario imprenditore sottolineando di fatto l’errore che può essere commesso intorno alla sua figura.