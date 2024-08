Napoli e Osimhen, quale sarà l’epilogo?

Una telenovela lunghissima che non finisce mai e rischia di continuare ancora per tutto l’autunno. La storia d’amore tra Victor Osimhen e il Napoli rischia di non finire bene. Gli Azzurri, ora si può dire tranquillamente a un anno di distanza, hanno forse perso il treno giusto per cedere il nigeriano. La società di Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria dello Scudetto, ha scelto di rinnovare e cercare di massimizzare l’incasso dopo un’altra stagione in azzurro.

La situazione tra Osimhen e il Napoli

Niente di più sbagliato però. L’idea del Napoli di trattenere Osimhen e portarlo all’estate 2024 sotto contratto per cederlo attraverso una esorbitante clausola rescissoria (parametrata al mega ingaggio concesso) si è rivelata fallimentare. Dopo l’ultimo stagione, e pubblicamente messo sul mercato, Osimhen ha perso valore. Oggi Victor e il suo agente respingono qualsiasi voce, forti di un lungo e ricco contratto che blocca buona parte del mercato del Napoli.

Victor blocca gli azzurri?

L’idea del club partenopeo e anche del giocatore non è mai stata nascosta: separarsi alla fine di questa stagione. Tuttavia, Osimhen non ha ancora trovato l’offerta che lo soddisfi, né dall’Europa, né tantomeno dall’Arabia Saudita. Ecco perché oggi, dopo le ultime voci di un accordo tra Napoli e Al Ahli, Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha ribadito che il calciatore non ha intenzione di essere spedito altrove come un pacco postale.

Una situazione che, di fatto, blocca il Napoli. Dall’addio di Osimhen dipendono direttamente o indirettamente diverse operazioni. In primis quella che dovrebbe portare Romelu Lukaku, che richiederebbe o richiederà un sacrificio enorme alle casse del club qualora fosse fatta senza la cessione del nigeraino. E in secondo luogo dovrebbe liberare lo spazio salariale per il rinnovo di Kvaratskhelia. Se non si dovesse arrivare alla cessione, Osimhen rischia di perdere ulteriore valore e il Napoli di continuare a pagare un mega ingaggio che non aveva messo in conto…