Ribaltone in Formula 1, nuovo pilota: annuncio involontario

Un nuovo pilota sta per approdare nel paddock, arriva la conferma ‘involontaria’: l’annuncio ha fatto sognare i tifosi

Il presente parla di una Formula 1 mai così spettacolare e combattuta. Il dominio della Red Bull sembra meno evidente delle scorse stagioni con il passare delle settimane anche se il vantaggio racimolato da Max Verstappen potrebbe non compromettere la corsa al quarto titolo mondiale consecutivo per il campione olandese.

Anni difficili per chi come Ferrari, Mercedes e McLaren ha provato a dare battaglia al figlio di Jos. A questo punto, però, il futuro può riservare novità non di poco conto. Il 2025 sarà l’anno dei cambiamenti in Formula 1, specialmente per quel che concerne i venti piloti che prenderanno parte al prossimo campionato. Ad aprire il valzer dei trasferimenti è stato nientemeno che Lewis Hamilton, futuro pilota della Ferrari.

Il sette volte campione del mondo dopo anni alla Mercedes ha deciso, a scadenza, di stupire tutti. Il 1 febbraio 2024 è una data che rimarrà nella storia, perché l’annuncio del talento di Stevenage risuona ancora come una delle più importanti trattative degli ultimi anni. Non l’ha presa benissimo Carlos Sainz che suo malgrado si è ritrovato a fare i conti con offerte da scuderie di media classifica: dopo mesi di attesa e riflessioni, però, lo spagnolo ha scelto la tradizione della Williams che in futuro monterà motori Mercedes.

Annuncio involontario: in Formula 1 arriva un fenomeno

Ed ecco proprio la Scuderia di Brackley ed il suo Team Principal Toto Wolff al centro di tutto. L’austriaco ha infatti provato in ogni modo a regalare ai tifosi Max Verstappen: un trasferimento, pare, solo rimandato di qualche anno. Wolff però nelle scorse ore ha fatto i conti, involontariamente suo malgrado, con quella che sarà l’accoppiata che occuperà le ‘Frecce d’Argento’ nel 2025.

Una conferma riguardo alle indiscrezioni che già da diversi mesi hanno determinato quello che sarà il post Hamilton. Nel corso di una recente intervista i colleghi olandesi del ‘De Telegraaf’ hanno fatto notare una gaffe di Toto Wolff che – suo malgrado – ha annunciato in anticipo l’erede del sette volte campione del mondo che tra pochi mesi affiancherà George Russell. “Io e il team ci concentreremo al 100% su George e su chiunque ci sarà sull’altra vettura ne prossimo campionato. Poi potrebbe esserci un problema per la scelta dei piloti nel 2026 ma non siamo a quel punto”.

Il manager austriaco ha però solo dopo commesso una gaffe davvero inaspettata, rivelando come sia Kimi Antonelli il pilota scelto per il 2025. Il giornalista Van Haren ha infatti svelato come il Team Principal avesse fatto il nome del nuovo compagno di George Russell solo pochi minuti prima, nell’hospitality Mercedes: “I due piloti che saliranno sulla nostra auto il prossimo anno avranno il pieno supporto. Vogliamo che funzioni con George e Kimi“. Wolff si è dunque tradito, visto che il comunicato ufficiale riguardo all’approdo del 18enne bolognese in arrivo dalla F2 dovrebbe arrivare nel weekend di Monza.