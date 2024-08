Terremoto Ferrari, non c’è nulla da fare: Vasseur gela i tifosi

Frederic Vasseur mai banale: l’annuncio del Team Principal francese ha definitivamente stroncato i sogni dei tifosi della Ferrari

In casa Ferrari l’attenzione è inevitabilmente proiettata al presente, a quelle che saranno le scelte per migliorare la SF-24 e chiudere in maniera dignitosa una stagione a tratti agghiacciante per Leclerc e Sainz. Cambiamenti in vista, in quel di Maranello, ce ne sono eccome: soprattutto per l’anno prossimo.

Un 2025 che vedrà Lewis Hamilton approdare a Maranello e cercare sin da subito di riportare il mondiale piloti in Italia, a ben 18 anni dall’ultimo conquistato da Kimi Raikkonen. Ad ogni modo regista dietro il progetto che ha comunque messo a referto grossi passi avanti rispetto agli ultimi anni era e rimane Frederic Vasseur, le cui recenti dichiarazioni a tema mercato hanno fatto parecchio scalpore tra i tifosi della Ferrari.

Al centro delle parole discusse e discutibili di Vasseur non può non esservi Adrian Newey. Il 64enne progettista britannico dopo aver lasciato in via ufficiale la Red Bull è stato accostato con forza al Cavallino Rampante. Lo stesso Newey poteva essere stuzzicato dall’approdo a Maranello: l’idea di lavorare con una leggenda come Lewis Hamilton, poi, sembrava poter rendere tutto più facile.

Vasseur su Newey e non solo: tifosi delusi

Ed invece il genio dell’aerodinamica, per stessa ammissione di Vasseur, è fuori dai radar del Cavallino Rampante. In questo momento sembra proprio che Aston Martin sia la grande favorita per l’annuncio che, da contratti con Red Bull, non potrebbe comunque avvenire in via ufficiale prima del mese di settembre.

Il francese ha sempre ribadito che “1+1 non è detto che faccia 2 ogni volta”. Il senso delle sue parole sta nell’accumulare talenti su talenti, in ogni ruolo. Non è detto che sia questa la strategia giusta e vincente da adottare in Ferrari. Anzi. Acquisti oculati e mirati: è questa la via che il Team Principal della ‘Rossa’ sta cercando di perseguire. Ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’ ha detto: “Ho sempre sostenuto che sia il gruppo ad essere al primo posto. E vale per tutti: ingegneri, piloti, chiunque. Le prestazioni non arrivano grazie alla somma di talenti ma è dovuta alla combinazione di alcuni fattori”. Poi il paragone scomodo, in tema calcistico.

“Il PSG ha sempre preso i migliori giocatori eppure non hanno mai vinto la Champions. Noi, al momento, siamo sulla buona strada”. Una visione condivisibile ma solo in parte. Il discorso di Vasseur sembra valere per Newey, ma non per Lewis Hamilton. Ad ogni modo qualche tempo fa a ‘Formulapassion.it’ il Team Principal aveva rivelato come il nuovo direttore dell’area tecnica sarebbe arrivato dall’esterno, dopo l’addio di Cardile in direzione Aston Martin. L’annuncio del sostituto potrebbe avvenire in occasione del GP di Monza o poco dopo.