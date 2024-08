Uragano Alonso: rivelazione choc

Fernando Alonso è ancora uno dei piloti più importanti e rilevanti della Formula 1 attuale. Lo spagnolo ha rilasciato un annuncio intrigante

43 anni e non sentirli. Questa l’età anagrafica di Fernando Alonso, uno dei grandi e longevi protagonisti della Formula 1 attuale. Il pilota spagnolo è un vero e proprio esempio di maturità, esperienza e sacrificio in onore dei motorsport, visto che ha deciso persino di ricominciare dopo un primo ritiro avvenuto nel 2018.

Il due volte campione del mondo di F1, che ha guidato monoposto prestigiose quali Renault, McLaren e Ferrari, oggi è uomo di punta dell’Aston Martin. Peccato che dopo un 2023 davvero brillante, nel quale ha conquistato numerosi podi e punti in classifica, Alonso stia un tantino arrancando nella stagione in corso, colpa anche di una vettura meno competitiva del previsto.

Nonostante ciò in tanti continuano ad elogiare Alonso, sia per il suo spirito sempre combattivo a più di 40 anni compiuti, sia per la classe con cui interpreta ogni gran premio stagionale. Inoltre è un personaggio molto stimato ed ascoltato dagli ambienti della F1, tanto da aver sponsorizzato un suo ‘protetto’ in vista della prossima stagione automobilistica.

Alonso spinge il suo pupillo al debutto in Formula 1

Infatti, nel mondiale del 2025, molte scuderie di Formula 1 punteranno finalmente sui giovani talenti. Una piccola rivoluzione che vedrà l’ingresso nel Circus di almeno 3-4 nomi nuovi e di prospettiva. Basti pensare ad Andrea Kimi Antonelli, l’italiano classe 2006 scelto da Mercedes per rimpiazzare il campionissimo Lewis Hamilton.

Un altro giovane dalle qualità enormi pronto a mettersi in luce nella classe regina è Gabriel Bortoleto. Il 19enne brasiliano sta facendo faville in Formula 2 alla guida della Invicta Racing. Bortoleto è un pupillo dichiarato proprio di Alonso, che lo conosce bene e che lo ha letteralmente spinto verso un ingaggio con Audi, il nuovo team che dal 2026 prenderà il posto di Sauber.

Queste le parole influenti di Alonso su Bortoleto all’emittente ‘Band’: “Gabriel ha un talento straordinario ed è pronto per grandi sfide e la Formula 1 è sicuramente il prossimo passo per lui. Sta andando molto bene in Formula 2, gli altri piloti già lo rispettano molto e ha diverse offerte. Non c’è solo l’Audi, spero troveremo una soluzione soddisfacente per lui”.

Con molta probabilità Audi punterà dunque sul brasiliano classe 2004, dopo aver visto sfumare le piste che portavano all’ex ferrarista Carlos Sainz (correrà per la Williams) o per il francese Esteban Ocon (ormai accordatosi con Haas).