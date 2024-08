Il video lo conferma: Tacconi, è successo il 21 agosto

Ecco Stefano Tacconi, è accaduto esattamente il 21 agosto. Spunta un video che scalda il cuore dei fan

Il coraggio e la determinazione a Stefano Tacconi non sono mai mancati. Dunque, non stupiscono il carattere e la forza d’animo con sui sta affrontando la partita più impegnativa della sua vita. Il leggendario ex portiere della Juventus, con i cui colori ha vinto tutto, dagli scudetti alla Coppa dei Campioni e alla Coppa Intercontinentale, ha compiuto passi da gigante dopo l’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che lo ha colpito nell’aprile 2022 mentre si trovava in provincia di Asti.

Dopo 11 mesi di ricovero presso l’ospedale di Alessandria, l’ex portiere bianconero stato trasferito all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” a San Giovanni Rotondo dove si sottopose all’iter riabilitativo, per poi venire dimesso nell’ottobre 2023, dando così vita a una vera e propria rinascita.

Di recente, lo scorso giugno, Stefano Tacconi è stato sottoposto a un intervento chirurgico, presso il reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale “Molinette” della Città della Salute di Torino, per la ricanalizzazione e la ricostruzione dell’arteria femorale. Un’operazione durata 5 ore e resasi necessaria per “il grave quadro di ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro“, con ostruzione dell’arteria “da aorta a femore” come spiegato in una nota dall’azienda ospedaliera torinese.

Tacconi, il video che celebra il suo esordio in maglia bianconera

Insomma, un’altra prova superata dall’ex estremo difensore della ‘Vecchia Signora’ con quella stessa grinta da leone con cui dirigeva la retroguardia bianconera quando calcava il manto erboso degli stadi ed era uno degli idoli dei tifosi che non lo hanno mai dimenticato. Lo conferma il video, pubblicato su ‘X’ dall’account ‘Juventv’, in cui viene ricordato il suo esordio in maglia bianconera il 21 agosto del 1983.

“Il 21/8/1983, in Perugia-Juventus 1-0 (Coppa Italia) esordisce Stefano Tacconi. Dopo l’addio di Zoff si aprirà il ciclo di vittorie euromondiali. Tacconi è uno dei 5 più grandi portieri della storia bianconera“, la didascalia a corredo del suddetto video che, manco a dirlo, è diventato virale.

Una clip che è un omaggio sia alla straordinaria carriera di uno dei protagonisti di quella Juventus che dettava legge in Italia e nel mondo sia al suo recupero fisico che ha del prodigioso. Qualche mese fa Stefano Tacconi è stato ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, per parlare del suo stato di salute, nei cui studi si è presentato riuscendo a camminare sa solo, senza neanche l’utilizzo delle stampelle.

Un’ospitata che ha mandato al settimo cielo i tifosi e che ha dimostrato che la sua grandezza, la sua classe e la sua combattività sono più forti della malattia. Tacconi infatti è riuscito a parare anche il più beffardo dei tiri mancini della cattiva sorte.