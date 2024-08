Juve, dalla NextGen al gol all’esordio da titolare in Serie A: una serata da sogno per Savona

Che bel modo di bagnare la prima da titolare per Nicolò Savona! Primo tempo sontuoso e gol del 2-0 per lui, che aveva esordito lunedì scorso, contro il Como. Il classe 2003, che recentemente ha rinnovato il suo contratto col Club bianconero entrando ufficialmente a far parte della Prima Squadra, è subentrato a inizio ripresa prendendo il posto dell’autore del gol del 2-0 Weah nel match contro il Como.

E ieri sera l’esordio da titolare a Verona. Con gol. Un’altra enorme soddisfazione per Savona cresciuto nel settore giovanile bianconero, transitato per tutte le categorie e ora presente anche tra i più grandi, come si legge sul comunicato della Vecchia Signora.

Nato ad Aosta nel 2003, Bianconero da quando era bambino, Nicolò ha saputo far tesoro negli anni dell’esperienza in tutte le giovanili, poi con la Primavera e, già dalla stagione 22/23, con la Next Gen. Nella scorsa stagione si è reso protagonista dell’avventura dei bianconeri per tutto l’anno e anche nella fase dei playoff di Serie C, nella quale ha messo a segno 2 reti.