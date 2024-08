Bagnaia, la notizia è una manna: adesso sono guai per Marquez

L’ultima notizia manda in estasi Francesco Bagnaia. E’ più di un avvertimento per il futuro compagno di squadra, Marc Marquez

Il duello per il titolo iridato della MotoGP è sempre più appassionante. Francesco Bagnaia e Jorge Martin si sorpassano e contro sorpassano in classifica così come sono soliti fare in pista. Dopo la doppietta Sprint Race-Gara al Gran Premio d’Austria, ospitato al ‘Red Bull Ring’, ‘Pecco’ ha riconquistato la vetta della classifica, con un margine di 5 punti sullo spagnolo del team Ducati Pramac.

Completa il podio (al momento) Enea Bastianini, altro driver della Ducati Factory a quota 214 punti. Quest’ultimo precede Marc Marquez che finora, pur avendo inanellato buoni risultati, non è riuscito a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi.

Presto, Bagnaia sarà atteso da un altro duello, quello ‘fratricida’ con l’ex Honda, suo futuro compagno di box al Ducati Lenovo Team a partire dalla prossima stagione. Ebbene, a tal proposito, la situazione per Marquez non si mette affatto bene alla luce dell’ultima notizia che se è musica per le orecchie di ‘Pecco’, per l’otto volte campione del mondo suona come un severo avvertimento.

MotoGP, il paragone accende il duello Bagnaia-Marquez

Ancora non è terminata l’attuale stagione che gli addetti ai lavori e gli appassionati del Motomondiale sono già proiettati alla prossima che, con molta probabilità, vivrà sulla sfida intestina tra Bagnaia e Marc Marquez. Come andrà a finire? Chi la spunterà? Beh, al momento, non è dato saperlo e qualsiasi pronostico, oltre che prematuro, sarebbe estremamente azzardato.

Nell’attesa, però, uno che conosce molto bene il motorsport ovvero l’ex pilota Ruben Xaus, sollecitato a delineare le differenze tra le tre stelle del Motomondiale, si è lanciato in un paragone che di certo indispettisce il classe ’93 di Cervera.

Intervenuto al podcast “Duralavita’ dell’ex campione del mondo Jorge Lorenzo, l’ex driver della Superbike ha paragonato Bagnaia nientemeno che a Sua Maestà Valentino Rossi: “Bagnaia rispetto a Martin e Marquez è meno forte fisicamente ma non è inferiore a loro in termini di allenamento per cui a metà campionato riesce a fare la differenza. A mio avviso, è simile a Valentino Rossi mentre Jorge e Marc sono più vicini come approccio essendo entrambi aggressivi“.

All’otto volte campione del mondo di sicuro è venuto un colpo. Il suo peggiore incubo (sportivo) torna ad agitare il suo sonno con le sembianze del suo futuro compagno di squadra. E pensare che Marc ha fortemente voluto l’upgrade nel team ufficiale della Rossa di Borgo Panigale per avere maggiori di chance di vincere un altro titolo mondiale ed eguagliare così il suo eterno rivale. Certo, non immaginava di ritrovarsi il suo nemico in casa. Anche per questo motivo vorremmo già essere al 2025.