Boom Marquez, fan in estasi alla notizia: può accadere presto

Colpo di scena clamoroso in MotoGP, i fan di Marquez sono in fibrillazione: ecco cosa può accadere nei prossimi giorni

Le cose stanno per cambiare in MotoGP, soprattutto per Marc Marquez. Dopo una prima metà di stagione con diversi alti e anche qualche momento di difficoltà per lo spagnolo, da qui in avanti può accadere di tutto per il numero 93. Pilota ufficiale del team factory Ducati nella prossima stagione, l’otto volte campione del mondo può molto presto cominciare a macinare risultati di altissimo livello. Lo ha annunciato un grande ex delle due ruote.

Protagonista di un weekend ricco di emozioni nell’ultimo gran premio, quello d’Austria, Marquez ha ancora una volta dimostrato di poter andare molto veloce. Partito in prima fila, a causa di un errore si è ritrovato a dover recuperare posizioni su posizioni, terminando al quarto posto alla bandiera a scacchi dopo essersi al primo giro ritrovato addirittura tredicesimo.

Una remuntada nel suo classico stile che ha dimostrato quanto Marquez possa andare veloce anche con la sua Ducati GP23 e che a molti è sembrato un chiaro segnale di quanto competitivo sia diventato in questo momento il pilota spagnolo, sicuro protagonista della seconda parte di stagione e pronto a infastidire anche i primi della classe, quel Bagnaia e quel Martin in questo momento in lotta per il titolo.

Exploit clamoroso di Marquez: sta per succedere davvero, tifosi entusiasti

A confermare le ottime sensazioni mostrate dal pilota catalano è stato un grande ex protagonista delle due ruote come Carlos Checa, ex campione del mondo in Superbike. Ai microfoni di ‘DAZN’, l’ex pilota si è espresso senza troppi giri di parole su quanto accaduto in Austria, accendendo i riflettori su quanto di buono abbia fatto vedere Marquez nel corso del weekend al Red Bull Ring.

“Marc ha fatto qualcosa di spettacolare dopo il problema avuto in partenza“, ha spiegato Checa, sottolineando quanto non fosse minimamente scontata una rimonta come quella messa in scena dal classe 1993 dopo quanto accaduto nel primo faticosissimo giro.

“Aveva un buon passo“, ha proseguito Checa, aggiungendo: “secondo me avrebbe potuto arrivare anche in terza posizione, poteva provarci con Bastianini“. Una dichiarazione di grande fiducia nei confronti di Marquez che, di fatto, rilancia le sue ambizioni anche in vista delle prossime gare.

Secondo Checa tutto fa pensare, infatti, che Marc possa diventare uno dei grandi protagonisti della seconda parte di stagione, anche in considerazione della fiducia che ha conquistato proprio in Austria. Una fiducia che potrebbe farlo diventare il rivale principale dei due piloti in lotta per il titolo: “Oggi Marc è il più forte, e questo nonostante gli incidenti che possono succedere durante un gran premio“.